Il mercato globale dei videogiochi continua a crescere e a evolversi, con milioni di appassionati che ogni giorno cercano informazioni su console e titoli attraverso i motori di ricerca.

Un'analisi condotta da Futbin ha mappato le ricerche su Google relative a console, giochi sportivi e videogiochi in generale, raccogliendo dati da oltre 100 paesi nel corso degli ultimi dodici mesi. Lo studio ha preso in considerazione più di 150 termini di ricerca, includendo abbreviazioni e nomi alternativi per offrire un quadro completo delle tendenze di ricerca a livello mondiale.

I risultati relativi alle console mostrano una chiara dominanza della PlayStation 5, che si è posizionata al primo posto nelle ricerche di ben 129 paesi, totalizzando una media di 11,1 milioni di ricerche mensili a livello globale.

Si tratta di un dato significativo che riflette l'appeal del hardware di ultima generazione di Sony, sostenuto da una lineup di esclusive di qualità e da un ecosistema di servizi che attrae sia i giocatori storici del marchio sia nuovi utenti.

Al secondo posto si colloca Nintendo Switch, console più cercata in 23 paesi con 9,14 milioni di ricerche mensili medie. Curiosamente, anche Nintendo Switch 2 ha registrato lo stesso numero di paesi e di ricerche mensili. A chiudere la classifica delle prime quattro troviamo Xbox Series X, che ha dominato le ricerche in 9 paesi.

Nel settore dei videogiochi sportivi emerge un predominio netto di EA Sports FC 25, che si conferma il titolo più ricercato in 86 paesi con una media di 2,24 milioni di ricerche mensili.

Il successo del gioco sviluppato da Electronic Arts, erede spirituale della celebre serie FIFA, si spiega con la portata universale del calcio e con una community di giocatori che spazia dagli appassionati occasionali ai professionisti degli esports.

Al secondo posto troviamo eFootball 2025, il simulatore calcistico di Konami che ha guidato le ricerche in 65 paesi, mentre la versione precedente, eFootball 2024, è risultata la più cercata in altri 8 paesi.

Questi dati evidenziano come il duopolio nel mondo dei videogiochi calcistici rimanga sostanzialmente invariato, con i due titoli che si spartiscono le preferenze dei giocatori in base alle aree geografiche e alle tradizioni videoludiche locali.

Per quanto riguarda i videogiochi non sportivi, il dominio assoluto appartiene a Minecraft, che ha primeggiato nelle ricerche di ben 152 paesi, confermandosi il gioco più costantemente cercato a livello mondiale.

Il titolo di Mojang deve la sua popolarità alla creatività illimitata che offre, all'accessibilità e a un fascino senza tempo che attraversa tutte le fasce d'età. Grand Theft Auto V si posiziona al secondo posto, risultando il gioco più cercato in 35 paesi.

Prodotto in caricamento

Un portavoce di Futbin ha commentato i risultati sottolineando come il primato della PlayStation 5 nelle ricerche globali su Google sia riconducibile a diversi fattori chiave: l'hardware potente di nuova generazione, un flusso costante di esclusive di alta qualità e caratteristiche dell'ecosistema che attraggono sia i nuovi giocatori sia i fan storici di PlayStation.

Per quanto riguarda i videogiochi, FC25 si distingue come il titolo sportivo più giocato e culturalmente riconosciuto nel maggior numero di paesi, grazie all'universalità del calcio e alle innovazioni annuali del gameplay.

La metodologia utilizzata per la ricerca si è basata sui dati raccolti attraverso Google Keywords Planner, monitorando le ricerche mensili medie in oltre 100 paesi nel periodo conclusosi a novembre 2025.

Per ciascuna console e videogioco sono stati inclusi molteplici termini di ricerca per tenere conto di abbreviazioni e nomi alternativi, come ad esempio "Playstation 4" e "PS4". Nel caso in cui il nome di un gioco potesse avere più significati, è stata aggiunta la dicitura "video game" al termine di ricerca.