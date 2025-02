PlatinumGames starebbe perdendo pezzi importanti

La notizia che emerge oggi da Hideki Kamiya, ex vicepresidente di PlatinumGames, non fa che alimentare le voci di un cambiamento significativo all'interno dello studio noto per Bayonetta e non solo.

In un video su YouTube (via VGC), Kamiya ha rivelato che almeno cinque altri importanti game director hanno lasciato Platinum, tra cui Yusuke Miyata, director di Bayonetta 3 (che trovate su Amazon), e Takahisa Taura, director di Astral Chain.

A quanto pare, l'uscita di Kamiya da Platinum non è stata un caso isolato, ma l'inizio di un esodo che ha visto coinvolti anche altri nomi di spicco, come Kenji Saito (director di Metal Gear Rising) e Masaki Yamanaka, noto per i suoi lavori su Anarchy Reigns e come character designer di Resident Evil.

Questo esodo segue l'annuncio di Kamiya di aver fondato un nuovo studio, Clovers, appoggiato da Capcom, con alcuni ex colleghi di Platinum al suo fianco.

La notizia ha suscitato molte domande sul futuro di Platinum, soprattutto considerando che lo studio ha mantenuto un profilo basso da quando Kamiya ha lasciato, rifiutando interviste e rispondendo raramente alle domande riguardanti i propri piani futuri.

L'evento più recente che ha confermato questi avvicendamenti è stata una festa (per l'appunto una "drinking party") alla quale hanno partecipato questi ex director.

In quella occasione, Kamiya ha espresso il suo affetto per i suoi ex colleghi, sottolineando che i giochi sono creati dalle persone, e che, ovunque andranno, continueranno a produrre opere uniche.

Nonostante l’incertezza sul destino dei diretti interessati, un post di Taura sui social suggerisce che potrebbe essere in procinto di fondare uno studio tutto suo.

In un’intervista, Kamiya ha dichiarato che la sua decisione di lasciare Platinum derivava da divergenze filosofiche sulla creazione dei giochi, e che, presso Clovers, ha trovato un partner ideale in Koyama, co-fondatore e designer di Project GG, gioco sparito nel nulla.

È evidente che, anche se il cambiamento a Platinum potrebbe preoccupare alcuni fan, questa nuova avventura potrebbe essere l'inizio di una nuova fase creativa per Kamiya e i suoi compagni.

Nonostante la partenza di figure storiche come Kamiya, Platinum ha rotto il silenzio solo recentemente, con l’annuncio di un nuovo gioco della serie Ninja Gaiden, frutto di una collaborazione con Koei Tecmo e Microsoft, il che lascia sperare in una continuità produttiva, seppur sotto una nuova direzione.