Pikmin 4 per Nintendo Switch già in sconto!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il recentissimo Pikmin 4 per Nintendo Switch a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, Pikmin 4 viene venduto a 59,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 54,90€, risparmiando qualche euro sull'usuale prezzo di listino.

In Pikmin 4, vi troverete a interagire con adorabili creature simili a piante chiamate Pikmin, abitanti di un pianeta enigmatico. Il vostro ruolo sarà quello di coltivarle, raccoglierle e guidarle nel superare varie sfide, inclusi ostacoli e nemici.

Una delle novità di Pikmin 4 è l'introduzione di Otachi, un personaggio intrigante che ricorda un cane. Otachi può essere cavalcato durante le esplorazioni, aggiungendo un elemento di novità al gameplay con un nuovo tipo di Pikmin da utilizzare. Nel quarto capitolo della saga, si aggiungono ai classici Pikmin Rossi, Blu e Gialli, i nuovi e utili Pikmin Ghiaccio. Queste creature hanno la speciale abilità di congelare i flussi d'acqua, una funzionalità che potrebbe essere strategica nel corso del gioco.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9, abbiamo affermato che "partendo da una base solida che ci aveva già regalato tre capitoli di grande qualità, Pikmin 4 non lesina aggiunte, novità e raffinamenti, puntando chiaramente al trono di miglior episodio del franchise fin qui. Per raggiungere questo obiettivo, Miyamoto ed il suo team hanno ampliato il respiro degli stage, reintroducendo le caverne sotterranee, aggiunto Occin e due nuovi tipi di Pikmin – e persino sperimentato con una sottile vena ruolistica, che premia i giocatori che spenderanno tempo ad esplorare ed accumulare risorse, sposando la natura rilassata e riposante del gameplay".

