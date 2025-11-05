Sega si prepara a una fase di espansione aggressiva nonostante un anno fiscale che ha visto calare sia i ricavi netti che i profitti operativi. Il colosso giapponese ha chiuso l'anno fiscale terminato a marzo 2025 con numeri in flessione rispetto al periodo precedente, ma la compagnia guarda avanti con una strategia transmediale ambiziosa che punta a trasformare le sue IP videoludiche in franchise globali multipiattaforma. Nonostante il calo dell'8,5% nelle vendite nette totali, il settore videogiochi ha mostrato segnali di vitalità grazie a titoli come Sonic X Shadow Generations e Metaphor: ReFantazio, confermando la capacità dell'azienda di competere nel mercato premium.

I dati finanziari parlano chiaro: 428,9 miliardi di yen di fatturato complessivo (circa 2,79 miliardi di dollari) e un profitto operativo di 48,1 miliardi di yen (313 milioni di dollari), in calo del 16,8% anno su anno. Il margine operativo si è attestato all'11,2%, con oltre il 75% delle vendite totali provenienti dal segmento entertainment contents, che raggruppa videogiochi, animazione e merchandise. Il restante 23% arriva dal business delle slot machine pachinko, mentre solo l'1,3% dalle macchine da casinò.

Sul fronte delle vendite di catalogo, Sega ha registrato performance particolarmente solide. Persona 5 Royal continua a macinare copie e generare ricavi costanti, mentre i titoli storici della serie Sonic hanno mostrato una "forte performance" nelle vendite ricorrenti. La compagnia ha rivelato cifre cumulative impressionanti: Sonic Frontiers ha superato i 4,57 milioni di unità vendute, mentre l'intera serie Persona 5 ha raggiunto i 13 milioni di copie. Sonic Superstars si ferma a 2,43 milioni, mentre Persona 3 Reload ha venduto 2,07 milioni di unità.

La distribuzione geografica delle vendite videoludiche rivela un dominio schiacciante del mercato domestico giapponese, che pesa per il 69% del business gaming di Sega nel 2024. Segue il Nord America con il 51%, l'Europa con il 32% e l'Asia con il 16,6%. Le proiezioni per il 2028 sono decisamente ottimistiche: la compagnia prevede una crescita in tutti i mercati, con il Giappone che raggiungerebbe il 76%, il Nord America il 58% e l'Europa il 37%. Questi numeri suggeriscono che Sega continuerà a privilegiare il mercato interno, ma con un occhio attento all'espansione occidentale.

Un dato che potrebbe sorprendere molti giocatori PC e console è che Sega genera ancora più ricavi dal mobile gaming rispetto alle piattaforme tradizionali combinate. Questa tendenza non solo persiste, ma è prevista in crescita fino al 2028, indicando che dietro i franchise AAA si nasconde un impero di giochi free-to-play per smartphone che continua a pompare liquidità nelle casse dell'azienda.

La strategia transmediale rappresenta il cuore della visione futura di Sega. Dopo aver trasformato Sonic in un successo cinematografico globale, la compagnia intende replicare il modello con altre IP di punta come Like a Dragon e Persona. L'approccio prevede lo sviluppo di IP ad alto potenziale principalmente attraverso i videogiochi, espandendole poi verso film, animazione, merchandise, eventi e altre aree per "aumentare simultaneamente i punti di contatto con gli utenti e le opportunità di guadagno". I profitti generati vengono poi reinvestiti nella crescita delle IP, creando un ciclo virtuoso di valorizzazione del brand.

Sul fronte delle partnership strategiche, Sega punta a costruire relazioni con i principali platform holder per massimizzare l'esposizione globale delle sue proprietà intellettuali. Questo include non solo le release di nuovi giochi completi, ma anche vendite di catalogo, titoli free-to-play e sviluppo licensing. La diversificazione delle fonti di reddito rappresenta chiaramente una priorità per bilanciare i rischi legati ai lanci AAA.

Guardando alla roadmap futura, l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2026 vedrà l'arrivo di Sonic Racing: CrossWorlds e Football Manager 26, due titoli destinati a franchise consolidati. Per gli anni fiscali successivi, terminanti a marzo 2027 e marzo 2028, Sega si è impegnata a pubblicare "almeno quattro nuovi titoli principali all'anno", insieme a release di IP storiche. Parallelamente, la compagnia intende espandere le opportunità di guadagno rafforzando le vendite di catalogo, ampliando le piattaforme supportate e offrendo servizi in abbonamento.