Perché Switch 2 esce a giugno? «È il dispositivo perfetto»

A differenza di quanto accade solitamente dopo l'annuncio ufficiale di una console, Nintendo ha svelato che Switch 2 sarà disponibile sul mercato molto presto, con netto anticipo rispetto a quelle che potevano essere le previsioni iniziali.

Com'è ormai noto, la nuova console ibrida verrà rilasciata ufficialmente sul mercato a partire dal 5 giugno, dopo pochissimi mesi dal suo reveal.

Ma come mai è stata selezionata proprio questa data d'uscita? Com'era facile immaginare, non è stato affatto un caso: Nintendo ha infatti ponderato con attenzione le sue scelte, decidendo che questa era la finestra ideale per le console Switch 2.

A svelarlo è stato direttamente Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, in un'intervista rilasciata a NPR (via Nintendo Life):

«Abbiamo osservato i giochi che avevamo preparato e che erano pronti a essere lanciati insieme all'hardware, ritenendo che giugno fosse un buon tempismo. È l'inizio della stagione estiva e, ovviamente, con Nintendo Switch 2 avete un dispositivo che potete giocare in casa, anche collegata come una console da gioco, oppure rimuoverla dalla dock e portarla fuori con voi. Quindi è il dispositivo da gioco perfetto per i viaggi estivi».

La strategia di Nintendo è dunque molto semplice: innanzitutto c'è una questione logistica legata ai titoli first-party pronti per il periodo di lancio, che vedono in testa Mario Kart World — anche in bundle — e Donkey Kong Bananza pronto a seguirlo qualche settimana più tardi (potete prenotarlo su Amazon).

Ma anche la possibilità di sfruttare la stagione estiva è sicuramente importante, quando tanti giocatori — soprattutto i più giovani — avranno più tempo libero a disposizione per divertirsi con le novità di casa Nintendo.

A giudicare dal fatto che sta già diventando sold-out sia negli Stati Uniti che in Giappone, sembrerebbe che la strategia della casa di Kyoto sia decisamente azzeccata.

Gran parte del merito deriva anche dall'enorme successo della prima Switch, cosa che potrebbe portare Switch 2 a diventare il più grande lancio console di sempre.