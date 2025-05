Palworld cambia le meccaniche di gioco per colpa di Nintendo

Oggi è un giorno importante per il dietro le quinte del mondo dei videogiochi, perché Pocketpair modificherà Palworld a seguito della causa legale avviata da Nintendo e The Pokémon Company per la violazione dei brevetti.

Ricordete che, dopo un lungo silenzio iniziale, Nintendo e The Pokémon Company avevano attaccato Pocketpair relativamente ai brevetti inseriti all'interno di Palworld. In buona sostanza, le aziende nipponiche accusavano il titolo di aver usufruito di brevetti di gameplay registrati in videogiochi come Leggende Pokémon: Arceus.

La battaglia è andata avanti nei tribunali, e oggi abbiamo un aggiornamento importante da Pocketpair (tramite PC Gamer).

Il nuovo aggiornamento di Palworld, la patch v0.5.5 non introduce nuovi contenuti né migliora le prestazioni del gioco. Al contrario, elimina una delle funzionalità più apprezzate: la possibilità di librarsi in volo utilizzando direttamente alcuni Pal come deltaplani viventi.

D'ora in poi, i giocatori potranno volare solo utilizzando un deltaplano come strumento, mentre i Pal precedentemente usati come mezzi di volo forniranno semplicemente abilità passive durante la planata. Un cambiamento che Pocketpair definisce apertamente come «un altro compromesso» necessario per rispondere alle accuse di violazione di brevetto avanzate da Nintendo.

Inoltre, Pocketpair fa chiarezza in un post su X su aggiornamenti precedenti, che sono stati applicati proprio per evitare problemi con Nintendo:

«Il 30 novembre 2024 abbiamo rilasciato la patch v0.3.11 per Palworld. Questa patch ha rimosso la possibilità di evocare i Pal lanciando le sfere Pal, sostituendola con un'evocazione statica accanto al giocatore. [...] Come molti hanno ipotizzato, queste modifiche erano effettivamente il risultato del contenzioso in corso. Tutti noi di Pocketpair siamo rimasti delusi dalla necessità di questa modifica, e comprendiamo pienamente che molti giocatori provino la stessa frustrazione. Purtroppo, poiché l'alternativa avrebbe portato a un peggioramento ancora maggiore dell'esperienza di gioco per i giocatori, si è ritenuto che questa modifica fosse necessaria.»

«Ci auguriamo che i nostri fan capiscano che queste modifiche sono necessarie per impedire ulteriori interruzioni nello sviluppo di Palworld», chiude Pocketpair laconicamente nell'ultimo comunicato pubblico.

Di recente l'azienda aveva addirittura provato a contrattaccare usando le stesse armi di Nintendo, ma non hanno funzionato. E in questo contesto è sempre più difficile vedere Palworld su Switch 2 come si ipotizzava.