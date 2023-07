Oppo Find X5 Lite scende allo stesso prezzo del Prime Day!

Siete alla ricerca del vostro prossimo smartphone? Non attendete oltre: OPPO Find X5 Lite, dispositivo che offre un equilibrio straordinario tra prestazioni e design, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo assolutamente imperdibile!

Infatti, solitamente lo smartphone Oppo Find X5 Lite viene proposto al prezzo mediano di 349€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 299,90€, lo stesso del Prime Day!

OPPO Find X5 Lite è uno smartphone 5G con supporto dual SIM e un display AMOLED a risoluzione FHD+ (2.400x1.080 pixel) da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz, dotato di 8GB di RAM e 256GB di ROM.

OPPO Find X5 Lite è sottile e facile da maneggiare, mentre la tripla fotocamera principale da 64+8+2 MP offre una gestione dell'immagine eccellente, rendendo possibile catturare ritratti di qualità professionale in movimento.

OPPO Find X5 Lite dispone di un telaio in lega di alluminio, un rivestimento in vetro Corning Gorilla Glass 5 e un'area utilizzabile del 84,5% che, insieme a cornici ridotte, migliorano l'esperienza visiva. Per quanto riguarda le performance, OPPO Find X5 Lite è dotato del Soc MediaTek Dimensity 900, mentre la batteria ha una capacità di 4500mAh.

