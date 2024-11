Offerte Black Friday: Office a vita da 15€ e Windows 11 a soli 10€

Il Black Friday è il momento ideale per fare ottimi affari su software indispensabili come Microsoft Office e Windows. Che tu stia aggiornando il tuo PC attuale, configurandone uno nuovo, o semplicemente cercando di aumentare la tua produttività, le offerte di GoDeal24 per il Black Friday ti offrono i prezzi più bassi dell’anno su licenze originali e lifetime.

Puoi ottenere una licenza a vita per Microsoft Office Professional 2021 con un pagamento una tantum di 35,11€. Questo acquisto ti offre una licenza permanente per tutti gli strumenti necessari per lavorare in modo produttivo. Avrai accesso a una suite completa di app come Word, Excel, PowerPoint, Outlook e altro.

Office 2021 è la soluzione per una produttività senza interruzioni. Scrivere report, gestire fogli di calcolo, creare presentazioni o tenere traccia delle email non è mai stato così facile grazie a Word, Excel e le altre applicazioni essenziali.

Inoltre, Microsoft Office Professional 2016 è anch'esso in offerta al prezzo più basso dell'anno, a soli 15,29€ per l'uso lifetime, un affare imperdibile per chi ha un budget limitato.

Aumenta la tua produttività con Office

Per un periodo limitato, potrai avere Windows 11 Professional a soli 13,25€, un affare imperdibile per migliorare le prestazioni del tuo sistema.

Se sei un gamer o un creativo, Windows 11 Pro offre miglioramenti significativi: con il supporto a DirectX 12 Ultimate e la modalità Game Mode, potrai godere di una grafica migliorata e di una riduzione della latenza durante il gioco. Se hai più computer a casa o desideri acquistare con amici, puoi scegliere una combinazione di più chiavi, che partono da soli 10€ per chiave, rendendo l'offerta ancora più conveniente. Non perdere tempo, aggiorna ora e trasforma l'esperienza del tuo PC!

Aggiorna il tuo PC con l'ultima versione di Windows a partire da 10€

Più acquisti e più risparmi coi seguenti pacchetti - Codice Coupon: GG62

Fino al 50% di sconto su Windows e Office - Codice Coupon: GG50

Offerte multilicenza a prezzi imbattibili

Altri strumenti per PC al miglior prezzo

Con GoDeal24 potete stare tranquilli perché i software sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

E poi c’è la consegna digitale: i software comprati finiscono direttamente nella vostra e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente al 98% e offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com.