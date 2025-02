Offerta di San Valentino su GOG: tantissimi giochi a prezzi ridotti!

Su GOG è arrivata una promozione imperdibile: Love at First Pixel 2025 vi offre l’occasione perfetta per scoprire (o riscoprire) i giochi che vi faranno innamorare al primo pixel. Che cerchiate un amore eterno tra i classici senza tempo, una passione travolgente con un’indie gem o un’avventura moderna che vi ruberà il cuore, questa offerta ha tutto ciò che fa per voi!

Un mare di giochi DRM-free e tanto amore

Con una vastissima selezione di titoli per Windows, Mac e Linux, su GOG trovate giochi per tutti i gusti, completamente DRM-free. Acquistate i vostri preferiti e giocate dove e come volete, senza restrizioni. E per garantirvi una serenità totale, ogni acquisto include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di arricchire la vostra libreria digitale con grandi classici e novità del momento. La promozione sarà attiva solo per pochi giorni: il conto alla rovescia è già iniziato, con meno di una settimana per approfittarne!

Non solo sconti irresistibili, ma anche un’attenzione speciale per i giocatori: molti dei titoli in offerta includono contenuti extra gratuiti come colonne sonore, artwork e manuali digitali. È il momento perfetto per completare la vostra collezione con giochi che non solo intrattengono, ma celebrano l’arte del gaming.

Lasciatevi trasportare dall’amore per il gaming e scoprite i titoli che vi faranno emozionare come mai prima d’ora. GOG vi aspetta per celebrare insieme il Love at First Pixel: un appuntamento che nessun appassionato di videogiochi dovrebbe perdersi!

