Obsidian Entertainment continua a distinguersi non solo per la qualità dei suoi titoli di ruolo, ma anche per un approccio alla gestione del team che riflette perfettamente la filosofia dei giochi che sviluppa. Lo studio dietro franchise come The Outer Worlds e titoli acclamati come Avowed ha implementato un sistema di ricompense per i dipendenti che trasforma la permanenza in azienda in una vera e propria campagna RPG, con classi da scegliere, milestone da raggiungere e oggetti da collezionare nel corso di due decenni di carriera. Un'iniziativa che arriva mentre Obsidian si conferma il team più prolifico dell'intero ecosistema Xbox Game Studios.

Il sistema è stato svelato da Marcus Morgan, VP of operations di Obsidian, durante un'intervista con The Game Business. Il meccanismo richiama esattamente le dinamiche di creazione del personaggio tipiche dei giochi di ruolo sviluppati dallo studio: ogni nuovo assunto deve scegliere una delle tre classi disponibili – guerriero, ladro o mago – dando il via a un percorso di progressione che si estende fino a 20 anni di permanenza nell'azienda.

Morgan ha spiegato come funziona concretamente il sistema mostrando la sua scatola personale, contenente un set di dadi in stile Dungeons & Dragons con la scritta "Path of the Warrior", la classe da lui selezionata. Ogni milestone raggiunta garantisce nuovi oggetti tematici: i guerrieri raccolgono scudi, asce ed elmi, mentre i maghi ottengono mantelli e altri equipaggiamenti legati alla loro build. La progressione inizia con i dadi simbolici e continua con ricompense sempre più elaborate nel corso degli anni.

L'iniziativa parla direttamente della cultura aziendale di Obsidian e dell'alto tasso di retention dello studio. Morgan ha sottolineato come il sistema rifletta la speranza che le persone vogliano rimanere per 20 anni, ricollegandosi alle radici dello studio incentrate sulla costruzione del personaggio e sul trovare la propria strada, esattamente come nei loro giochi. Il programma è stato lanciato recentemente e rappresenta un ulteriore incentivo per trattenere i talenti in un'industria notoriamente caratterizzata da alta mobilità e turnover.