NVIDIA SHIELD torna al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE per il Black Friday!

Durante il Black Friday, Amazon propone l'NVIDIA SHIELD, un media player avanzato per lo streaming in 4K HDR, sport in diretta e Dolby Vision-Atmos. Equipaggiato con il processore Tegra X1+, è fino al 25% più performante rispetto ai modelli precedenti. Capace di convertire video HD in 4K attraverso l'intelligenza artificiale, questo dispositivo è disponibile a un prezzo scontato di 184€, rispetto al prezzo originale di 209,00€, offrendo un risparmio del 12%.

NVIDIA SHIELD, chi dovrebbe acquistarla?

NVIDIA SHIELD è raccomandata per gli appassionati di streaming che cercano la massima qualità. Ideale per coloro che desiderano godersi film, serie TV e sport dal vivo in 4K HDR, il dispositivo offre immagini e audio di eccellente qualità. Grazie alle tecnologie all'avanguardia di NVIDIA, trasforma i video da HD a 4K, migliorandone la nitidezza e la chiarezza in tempo reale.

Dotato di Dolby Atmos, garantisce un'esperienza audio immersiva, rendendolo perfetto anche per gli amanti della musica. Con un processore Tegra X1+ e una GPU a 256 core, accompagnati da 3 GB di RAM, NVIDIA SHIELD assicura un intrattenimento di altissimo livello.

Acquistare NVIDIA SHIELD a soli 184€ anziché 209€ rappresenta una grande opportunità per chi ama un intrattenimento di qualità. Grazie a funzionalità come il supporto di GeForce NOW cloud gaming e l'integrazione di Google Assistant, questo media player è una scelta pregevole che promette un'esperienza di intrattenimento superiore in termini di audio e immagini.

