Notebook gaming HP con RTX 3050 al prezzo più basso di sempre! Lo paghi meno di 700€!

Siete alla ricerca di un nuovo notebook gaming dall'ottimo rapporto qualità/prezzo e che vi consenta di giocare a qualsiasi titolo in commercio? Oggi abbiamo l'offerta giusta per voi! Infatti, il notebook gaming HP Victus 15 è attualmente disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre!

Infatti, potete portarvi a casa il notebook gaming HP Victus 15 a soli 699€, rispetto al prezzo consigliato di 1.099€, con un risparmio reale di 400€.

Il notebook gaming HP Victus 15 è equipaggiato con un processore Intel Core i5-12450H, capace di raggiungere una frequenza di boost fino a 4,4GHz. Per quanto riguarda la memoria, il notebook gaming HP Victus 15 non delude. Dotato di un SSD da 512GB NVME PCIe M.2, specificamente ottimizzato per il gaming, e di 16 GB di RAM DDR4 con frequenza da 3200Mhz (2 x 8GB), promette velocità e reattività di alto livello.

Per gli appassionati di grafica e videogiochi, il notebook gaming HP Victus 15 è dotato della scheda grafica NVIDIA Geforce RTX 3050 da 4GB GDDR6, in grado di far girare anche i tioli più recenti con ray tracing e DLSS. L'esperienza visiva è arricchita da un display da 15,6" con risoluzione FHD (1.920x1.080p) e diagonale da 39,6 cm. Lo schermo, di tipo IPS, vanta una frequenza di aggiornamento di 144 Hz.

Il design del notebook gaming HP Victus 15 è essenziale e raffinato, con un chassis in grigio opaco, prese d'aria su tre lati e un sistema di raffreddamento integrato proprietario che assicura prestazioni ottimali. La tastiera, realizzata in plastica riciclata, aggiunge un tocco eco-friendly a un prodotto già eccezionale. Nonostante le prestazioni high-end, il computer portatile mantiene un profilo sottile, con uno spessore di soli 2,35 cm e un peso di 2,29 Kg.

