Notebook gaming Acer Predator con RTX 3070 Ti con oltre 1200€ di sconto! Imperdibile!

Se siete alla ricerca di un notebook capace di offrirvi la migliore esperienza di gioco possibile, allora preparatevi a fare un salto di qualità. Abbiamo una proposta che farà brillare i vostri occhi: il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE. Questo gioiello della tecnologia, attualmente in offerta a un prezzo davvero imperdibile su MediaWorld, è il compagno perfetto per ogni gamer che si rispetti.

Infatti, potete portavi a casa il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE a soli 1.499€, rispetto agli usuali 2.699,99€ di listino, con un risparmio reale di oltre 1.200€.

Acer Predator Triton 500 SE è un notebook gaming che combina in sé un design sottile e un'incredibile potenza. Questa macchina da gioco è dotata di una CPU Intel Core i7-12700H, 16 GB di RAM DDR4 e un SSD ultra veloce da 1 TB, garantendo prestazioni eccezionali.

Ma il vero gioiello di questo dispositivo è la sua scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti con 8 GB di VRAM. Questa potente GPU non solo ti permette di giocare a tutti i titoli più recenti con la massima risoluzione e fluidità, ma supporta anche le più avanzate tecnologie, come il Ray Tracing e il DLSS. Questo significa che avrete un'esperienza di gioco incredibilmente realistica, con una qualità grafica che ti lascerà a bocca aperta.

E non finisce qui. Il notebook gaming Acer Predator Triton 500 SE è equipaggiato con un magnifico display da 16" WQXGA in formato 16:10. Grazie alla sua frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, lavorare o studiare diventa un piacere per i tuoi occhi.

Leggi anche TV gaming | Le migliori del 2023

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e sul portale trovate tanti altri prodotti in sconto, tra cui le migliori TV gaming. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, a cui potete accedere tramite il link sottostante.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l'occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!