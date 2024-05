Nonostante la crisi delle console, PS5 è un grande successo per Sony

Nelle scorse giornate Sony aveva ammesso che le vendite di PS5 erano ormai entrate nella loro fase calante, al punto che i dati si erano rivelati leggermente inferiori alle aspettative, pur essendo comunque molto positivi.

Un calo di vendite stimato di circa il 29% l'anno dalla stessa casa di PlayStation: nonostante siano emerse perplessità di fronte a questi dati, Sony non solo non si è detta affatto preoccupata, ma addirittura notevolmente soddisfatta da quanto realizzato dalla sua console next-gen.

Ed effettivamente non si può non tenere in considerazione come PS5 sia subito diventata la console più popolare di questa generazione (la trovate scontata su Amazon), sbaragliando a livello di vendite la rivale Xbox Series X|S.

Un dato che sicuramente è stato tenuto in forte considerazione da Sony, che nel corso del suo Corporate Strategy Meeting ha cantato le lodi della sua console next-gen.

Il presidente Kenichiro Yoshida sottolinea infatti che, tenendo in considerazione le console di questa generazione, PS5 è stata «un vero successo».

Un sentimento a cui ha fatto eco anche il CFO Hiroki Totoki, che a breve lascerà la sua posizione di CEO PlayStation temporaneo ai nuovi dirigenti: per il COO i risultati di PlayStation 5 sono stati soddisfacenti.

Niente allarmismi insomma: i numeri della console di casa Sony sono ritenuti assolutamente positivi e PS5 resterà parte fondamentale della strategia a lungo termine della compagnia.

Vale comunque la pena di sottolineare come in realtà la console non abbia convinto proprio tutti: addirittura la metà dei giocatori ancora collegati al PlayStation Network utilizza ancora console delle precedenti generazioni, con PS4 ovviamente saldamente in testa.

Vedremo se nei prossimi mesi l'azienda riuscirà a convincere altri utenti a compiere questo salto generazionale, magari svelando nuovi giochi in un nuovo evento che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe svolgersi entro la fine del mese.