Nonna Skyrim vuole ancora giocare a The Elder Scrolls 6 prima di morire

In molti aspettando al varco l'uscita di The Elder Scrolls 6, ma a quanto pare c'è qualcuno che lo attendere davvero spasmodicamente: Nonna Skyrim.

Il prossimo capitolo della saga di Bethesda è infatti un titolo molto atteso.

Non è un segreto che Shirley Curry sia una delle più grandi fan di Bethesda e che condivida il suo amore per lo studio (ma non nei confronti di Starfield), per dire.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Nonna Skyrim ha espresso il desiderio di giocare a The Elder Scrolls 6 prima di passare a miglior vita.

Su YouTube Curry ha superato l'importante traguardo di raggiungere il milione di iscritti. Negli ultimi anni Nonna Skyrim ha espresso un pizzico di insoddisfazione, ammettendo di aver rigiocato Skyrim così tante volte nel corso degli anni che «alla fine stava iniziando ad annoiarsi un po'».

Sfortunatamente per la Curry, non sappiamo quando uscirà TES 6, ma la tenace signora ha dichiarato di voler giocare a The Elder Scrolls VI prima di morire.

È un pensiero sicuramente triste, ma la preoccupazione della Curry è del tutto lecita. I cicli di sviluppo dei giochi sono sempre più lunghi, tanto che lo stesso Starfield ha avuto tanti anni prima di vedere la luce.

Sarete entusiasti di sapere che Curry è ancora discretamente attiva su YouTube, nonostante desideri la prossima uscita di Bethesda. Nelle ultime due settimane, Curry si è imbarcato in una nuova sessione di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition ancora in corso.

Ha anche chiesto ai suoi follower se dovesse provare a giocare a Tainted Grail: The Fall of Avalon, un gioco indie adatto ai fan di Skyrim.

Del resto, l'anziana YouTuber è divenuta col tempo anche un PNG del gioco stesso.

Del resto, la nonna è diventata una vera beniamina e quando è stata male tutti si sono preoccupati per lei.