Non tutto va male: il team di Stellar Blade si regala bonus (e una PS5 Pro a testa)

Non va tutto male nell'industria dei videogiochi: ad esempio, lo studio sudcoreano Shift Up, creatore di Stellar Blade, è così soddisfatto del progetto che ha premiato i suoi dipendenti con una PlayStation 5 Pro (nella foto in copertina, diffusa dallo studio) e con un bonus di fine anno, volti proprio a celebrare il successo del gioco d’azione per PS5.

In numeri, questo significa che l’azienda ha distribuito le console ai circa 300 dipendenti durante un evento aziendale tenutosi a Seul negli scorsi giorni.

In aggiunta a questo piccolo presente, ogni lavoratore riceverà anche un premio in denaro di 5 milioni di won (circa 3.400 dollari, poco più di 3.260 euro di bonus, al cambio attuale).

Parlando con la testata coreana Naver, un portavoce del team di sviluppo ha voluto sottolineare che i premi sono proprio volti a motivare i membri di Shift Up e a dare un riconoscimento per il successo che hanno portato all'azienda.

Fondata nel 2013 da Hyung-Tae Kim, che ne rimane il maggiore azionista, Shift Up vede come secondo investitore principale il colosso cinese Tencent. Il suo Stellar Blade, lanciato per PS5 durante lo scorso anno, ha avuto interessanti riscontri, con oltre un milione di copie in tutto il mondo.

Sappiamo anche che il gioco arriverà su PC nell'arco di quest'anno, il che ovviamente lo aiuterà a incrementare le sue vendite – considerando anche il bacino di utenza enorme che può raggiungere su Steam.

I premi dati agli sviluppatori, insomma, potrebbero essere il prologo di un altro anno interessante per il team coreano.

