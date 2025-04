Non solo Titanfall, tra le vittime di EA anche Codemasters e WRC

Nella serata di ieri Electronic Arts ha avviato l'ennesima ondata di licenziamenti, sull'ordine delle centinaia di persone stando ai primi report, e tra queste vittime c'è anche Codemasters o almeno i futuri progetti della serie WRC.

Il publisher ha pubblicato un comunicato stampa di Codemasters sul sito ufficiale in cui viene spiegato cosa accadrà al franchise, e di conseguenza al team di sviluppo.

«Ogni grande viaggio prima o poi giunge al traguardo», esordisce il testo: «oggi annunciamo di aver raggiunto il traguardo lavorando su WRC.»

Quello di EA Sports WRC è il classico caso di videogiochi su licenza, e verrebbe da pensare che si tratta di un semplice passaggio burocratico relativo al rinnovo della stessa.

Tuttavia, il comunicato svela anche dettagli importanti sul futuro di Codemasters:

«Dopo l'uscita di EA SPORTS WRC nel 2023, la stagione 2024, incluso il pacchetto di contenuti Hard Chargers recentemente pubblicato, sarà la nostra ultima espansione. Per ora, stiamo sospendendo i piani di sviluppo per i futuri titoli di rally. State tranquilli, EA SPORTS WRC continuerà a essere disponibile per i giocatori, sia vecchi che nuovi. Speriamo che rimanga una fonte di gioia, entusiasmo e il brivido delle corse di rally. Ci siamo impegnati a fondo per realizzarlo per i fan e sappiamo che manterrete viva la passione.»

Non si parla di licenziamenti, almeno non ufficialmente, ma è ovvio che Codemasters (che era entrato all'interno di EA nel 2021) non avrà a questo punto più il suo progetto di punta su cui lavorare.

«Abbiamo offerto una casa a ogni appassionato di rally», continua Codemasters: «Grazie a tutti gli appassionati che hanno fatto e continuano a fare parte del nostro viaggio nel mondo dei rally.»

La speranza è che Electronic Arts possa dare al team di sviluppo altri progetti importanti, o almeno che siano valorizzati anche a supporto di altri team.

Attendiamo ulteriori aggiornamenti ufficiali da Codemasters ed Electronic Arts sulla vicenda, dopo la notizia di ieri. Intanto, sappiamo quasi per certo che Respawn aveva un progetto dedicato a Titanfall che è stato cancellato anch'esso.