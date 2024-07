Non c'è pace per Stalker 2: nuovo rinvio

Stalker 2: Heart of Chornobyl ha subito il quinto rinvio, spostando l'atteso sparatutto dalla data di uscita prevista del 5 settembre al 20 novembre.

Inizialmente lo sviluppatore GSC Game World aveva ipotizzato e comunicato un periodo di uscita per il gioco (preordinabile su Amazon) fissato per il primo quarto del 2024, ma così non sarà.

Advertisement

Già il quarto rinvio non aveva fatto intendere nulla di buono, ma a quanto pare la situazione si è ulteriormente aggravata.

Gli ultimi anni sono stati duri per gli sviluppatori e per l'industria videoludica nel suo complesso, ma sono stati particolarmente ostici per GSC Game World, lo studio dietro Stalker 2.

Dopo aver inizialmente previsto il lancio nel 2012, il gioco è stato rinviato al 20 novembre prossimo (via The Gamer).

Dopo essere stato originariamente programmato per il lancio dodici anni fa, il progetto è stato cancellato e infine ripreso con un'uscita prevista per il 2022.

Poiché GSC ha sede in Ucraina, l'uscita è stata notevolmente ritardata a causa dell'invasione russa ancora in corso.

Lo sviluppo di Stalker 2 è proseguito costantemente dall'inizio della guerra, con GSC Game World che ha recentemente fissato la data di uscita finale al 5 settembre 2024. Negli ultimi mesi la data di uscita sembrava ormai certa, ma sembra che sia necessario un po' di tempo in più per completare l'opera.

GSC Game World ha quindi annunciato che Stalker 2 ha subito un ritardo di due mesi, si spera definitivo, e sarà lanciato il 20 novembre anziché il 5 settembre.

Il motivo del ritardo è quello di dare al team un po' di respiro per risolvere i problemi tecnici del gioco e avvicinare l'uscita finale a ciò che i fan si aspettano.

Ovviamente, la redazione di SpazioGames augura in ogni caso un in bocca al lupo al team per il lancio di un gioco che ha vissuto fin troppe vicissitudini.