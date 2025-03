Nintendo Switch Online, disponibili a sorpresa i primi 2 giochi gratis di marzo

Gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online possono scoprire già da oggi 2 nuove graditissime sorprese sul servizio in abbonamento, con grandi classici aggiunti al catalogo per Game Boy.

Da questo momento potete infatti giocare senza costi aggiuntivi a Donkey Kong e Mario's Picross, aprendo semplicemente l'apposita app dedicata alla storica console portatile.

Donkey Kong ovviamente ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta di un adattamento del celebre gioco arcade, con nuovi elementi di gioco e 10 scenari complessivi da portare a termine.

Mario's Picross è invece un divertente rompicapo in cui dovrete svelare un'immagine nascosta, liberando le caselle corrette indicate da sequenze numeriche: avrete oltre 250 puzzle da portare a termine.

Come vi anticipavamo in apertura, questi nuovi classici sono disponibili gratis da adesso su Nintendo Switch Online: potete vederli in azione nel trailer ufficiale pubblicato dalla grande N per l'occasione, che vi allegheremo qui di seguito.

Per poter avviare i vostri nuovi omaggi gratuiti basterà essere iscritti a un regolare abbonamento a Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon): il catalogo per Game Boy è infatti incluso nel piano standard, che non renderà necessario avere a disposizione il Pacchetto Aggiuntivo.

Una volta aperta l'applicazione dedicata alla console portatile, troverete Donkey Kong e Mario's Picross pronti ad aspettarvi in cima al catalogo: a quel punto basterà naturalmente selezionarli per iniziare a divertirvi.

Se invece non doveste ancora vederli nella vostra collezione, probabilmente dovrete verificare di aver aggiornato l'applicazione Game Boy all'ultima versione: assicuratevi di controllare la disponibilità di aggiornamenti nell'apposita impostazione dell'app, visibile dal menù Home delle console Switch.

Colgo l'occasione per segnalarvi che a fine mese sarà rimosso per la prima volta un gioco gratis dal catalogo SNES: fino ad adesso non si erano mai verificati addii dal servizio. In questo caso parliamo di IP interamente di proprietà di Nintendo, dunque non dovrebbe verificarsi nuovamente tale pericolo.