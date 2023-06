Nintendo Switch OLED a meno di 290€! Approfittane ora!

Su eBay, il famoso sito di e-commerce, è disponibile una fantastica offerta che consente di acquistare la console Nintendo Switch OLED a prezzo scontato! eBay, come di consueto, offre ogni giorno una moltitudine di promozioni. Noi abbiamo analizzato e selezionato per voi le più interessanti, per permettervi di sfruttare le occasioni più vantaggiose tra quelle proposte sul sito.

Grazie alle offerte di eBay, potete avere la console Nintendo Switch OLED a soli 289,99€, rispetto agli usuali 84,90€ di listino, con uno sconto del 18% e un risparmio reale di 15€. Vi suggeriamo, tuttavia, di sbrigarvi, in quanto i pezzi proposti a questo prezzo sono limitati!

La console Nintendo Switch OLED offre un'esperienza visiva di alto livello, dovuta alla presenza di un display OLED da 7 pollici. I colori sono più vividi e il contrasto è superiore, fattori che rendono l'esperienza ancora più immersiva.

Oltre all'eccellenza dell'immagine, la console Nintendo Switch OLED vanta una serie di aggiornamenti tecnici significativi. Tra questi, si evidenzia un supporto regolabile molto comodo, una dock dotata di connessione Ethernet per il collegamento alla TV (che offre migliori prestazioni nel gioco online), una memoria interna raddoppiata rispetto ai modelli precedenti, arrivando a 64 GB, e degli altoparlanti potenziati per un'esperienza di gioco ancora più entusiasmante. Le specifiche tecniche, comprese le performance assicurate dal SoC NVIDIA Tegra X1, restano le stesse della versione originale.

