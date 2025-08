Il mondo dei videogiochi indipendenti si prepara a tornare sotto i riflettori con l’annuncio, da parte di Nintendo, di una nuova presentazione dedicata esclusivamente a questo segmento.

La casa di Kyoto ha confermato che giovedì prossimo andrà in onda un nuovo episodio di Nintendo Direct Indie World, il format che da anni celebra la creatività degli sviluppatori indipendenti sulle piattaforme dell’azienda giapponese.

L’appuntamento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire quali saranno i prossimi titoli destinati ad arricchire il catalogo di Nintendo Switch 2.

Secondo quanto comunicato attraverso i canali social ufficiali, la trasmissione prenderà il via alle 15:00 ora italiana di giovedì, offrendo al pubblico europeo un orario più comodo rispetto ai consueti appuntamenti.

La durata prevista è di circa 15 minuti, un tempo che Nintendo ha dimostrato più volte di saper sfruttare al meglio per concentrare annunci significativi e aggiornamenti sui progetti più attesi.

L’evento arriva a distanza di una settimana dal Partner Showcase, durante il quale sono stati svelati numerosi progetti di peso da parte di publisher come Bandai Namco, Square Enix e Capcom.

Tra le rivelazioni più significative spicca Monster Hunter Stories 3, che ha catturato l’attenzione degli appassionati della serie.

Tra le speculazioni che accompagnano ogni presentazione Nintendo dedicata ai giochi indipendenti, quella più ricorrente riguarda inevitabilmente Hollow Knight: Silksong. Il seguito del capolavoro di Team Cherry continua a essere uno dei titoli più attesi dalla community, nonostante le prolungate assenze dalle principali manifestazioni videoludiche degli ultimi mesi.

Tuttavia, alcune circostanze potrebbero alimentare un cauto ottimismo. Il gioco sarà presente con una demo alla prossima Gamescom, seppur presso lo stand di Xbox, il che potrebbe suggerire che l’annuncio di una data di uscita sia finalmente vicino. D’altro canto, il legame sempre più stretto tra Team Cherry e Microsoft potrebbe significare che l’eventuale rivelazione avverrà in altre sedi.

Al di là delle aspettative legate a singoli titoli, l’Indie World rappresenta tradizionalmente una vetrina per la diversità creativa che caratterizza il panorama videoludico indipendente. Nintendo ha sempre dimostrato particolare attenzione verso questo segmento, riconoscendone il valore non solo commerciale, ma anche artistico e innovativo.

La presenza simultanea di Switch e Switch 2 come piattaforme di destinazione sottolinea come l’azienda stia gestendo la transizione verso la nuova generazione senza abbandonare l’hardware attuale. Questa strategia si rivela particolarmente vantaggiosa per gli sviluppatori indipendenti, che possono contare su un bacino d’utenza ancora più ampio.

L’appuntamento di giovedì alle 15:00 ora italiana promette quindi di svelare quali sorprese riserva il futuro del gaming indipendente sulle console Nintendo, in attesa che la grande attesa per alcuni titoli iconici possa finalmente trovare una conclusione.