Durante l'ultimo Nintendo Direct dedicato ai titoli di terze parti, Capcom ha svelato al mondo il primo trailer del tanto atteso Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. La serie dedicata all'iconica saga, sebbene prenda le distanze da essa, sta ottenendo sempre più successo, tanto da arrivare alla pubblicazione di un terzo capitolo (qui trovate la nostra recensione del secondo episodio).

Il trailer, breve ma suggestivo, include ambientazioni inedite e offre ai fan un primo assaggio dei nuovi asset visivi. In particolare, si vedono creature familiari come Rathalos montabili in stile Stories, con l’inclusione di Magnamalo tra i mostri mostrati, segno di un legame sempre più stretto con i giochi della serie principale, in particolare Monster Hunter Rise

Infatti, la presenza di conflitti sembra maggiore rispetto al passato, lasciando intendere una maggiore maturità della produzione, in netto contrasto con lo stile grafico utilizzato dal team di sviluppo.

Capcom, ad ora, non ha svelato ancora la data d'uscita ufficiale, ma sappiamo che ha intenzione di pubblicare il titolo nel corso del 2026.

Secondo le prime analisi, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sembra mantenere il sistema di combattimento a turni tipico della serie, combinato con l’approccio tattico già apprezzato nei precedenti giochi.

Sebbene non siano trapelati dettagli ufficiali sul gameplay approfondito, l’inclusione di creature iconiche come Magnamalo suggerisce che Twisted Reflection intende allargare il roster e la scala delle battaglie, attingendo direttamente dall’universo di Monster Hunter Rise

L’annuncio di Monster Hunter Stories 3 rappresenta un passo significativo per Capcom, che sembra intenzionata a rafforzare il suo catalogo anche su console portatili di nuova generazione.

Il titolo sembra proseguire la tradizione della serie Stories, offrendo un’esperienza narrativa unica nel mondo Monster Hunter, ma con una veste visiva rinnovata e una direzione più ambiziosa sia a livello artistico sia di contenuto.