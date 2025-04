PS5 e PS4 vs Switch 2: Confronto completo delle specifiche

L'industria sta vivendo un nuovo capitolo della sua eterna competizione con l'arrivo sul mercato di Nintendo Switch 2, l'erede della console ibrida che ha rivoluzionato il modo di concepire il gaming.

Mentre Sony consolida la sua posizione con PS5 e la sua variante Pro, Nintendo propone ancora una volta un approccio alternativo che sfida i confini tradizionali tra gaming casalingo e portatile.

La nuova console (preordinabile su Amazon) si distingue per caratteristiche tecniche che variano in base alla modalità d'uso, creando un'esperienza adattativa che risponde a diverse esigenze di gioco.

Nintendo punta ancora una volta su un'architettura personalizzata sviluppata con Nvidia, differenziandosi nettamente dall'approccio AMD di Sony. Il processore, presumibilmente un chip Tegra T239 personalizzato, rappresenta il cuore pulsante della console sia in modalità portatile che quando collegata al dock.

La potenza computazionale di PlayStation 5 Pro rimane superiore con i suoi 8 core Zen 2 a 3,5 GHz e la GPU AMD Radeon basata su architettura RDNA 3 capace di 16,7 TFLOPS. Anche PS5 standard mantiene un vantaggio significativo con 10,28 TFLOPS dalla sua GPU RDNA 2. Nintendo, fedele alla sua filosofia, non compete direttamente su questo terreno, puntando invece su un'efficienza ottimizzata per il suo ecosistema di gioco.

Un elemento particolarmente interessante nel confronto riguarda le tecnologie di upscaling, diventate fondamentali nell'attuale generazione di console. Mentre Sony ha introdotto il suo sistema PSSR (ossia PlayStation Spectral Super Resolution) su PS5 Pro, Nintendo sembra integrare una versione del DLSS di Nvidia su Switch 2, tecnologia che potrebbe rappresentare un vantaggio significativo per massimizzare le prestazioni con risorse hardware più limitate.

La memoria RAM rappresenta un altro punto di confronto rilevante: PlayStation 5 offre 16GB di memoria GDDR6, mentre Switch 2 dovrebbe integrare 12GB.

Questo divario potrebbe influenzare la gestione di giochi particolarmente complessi o dettagliati, ma resta da vedere come Nintendo ottimizzerà questa risorsa in relazione all'approccio dual-mode della console.

Lo storage interno mostra una differenza sostanziale: i 256GB di Switch 2 appaiono modesti rispetto agli 825GB di PS5 standard e ai 2TB della versione Pro. Entrambe le piattaforme offrono comunque possibilità di espansione, con Nintendo che adotta slot per schede Micro SD Express e Sony che consente l'installazione di SSD NVMe interni.

Un dato interessante emerge dal confronto con la precedente generazione: Switch 2 rappresenta un salto tecnologico molto più marcato rispetto al suo predecessore di quanto non lo sia stato il passaggio da PS4 a PS5.

Mentre Sony ha evoluto gradualmente la sua architettura, Nintendo sembra aver riprogettato più radicalmente la sua piattaforma, pur mantenendo la filosofia ibrida che ha decretato il successo della prima Switch.

Le dimensioni della Nintendo Switch 2 rimangono fedeli al concept di portabilità, con un peso di soli 530 grammi in modalità handheld. Questo contrasta nettamente con i 3,1 kg della PS5 Pro e i 4,5 kg della PS5 standard, evidenziando ancora una volta le diverse filosofie di design e utilizzo delle due piattaforme.

Un aspetto riguarda il consumo energetico della nuova console Nintendo, dato che sarà particolarmente rilevante per comprendere l'autonomia in modalità portatile (anche se sappiamo che la batteria sarà meno potente di Switch 1). Le console PlayStation richiedono rispettivamente 216W per PS5 e 215W per PS5 Pro, valori che rendono impossibile un utilizzo senza alimentazione diretta.

Il confronto tra Switch 2 e le console PlayStation evidenzia come il mercato videoludico continui a diversificarsi, offrendo esperienze complementari piuttosto che direttamente concorrenti. Nintendo prosegue sulla strada dell'innovazione funzionale, mentre Sony mantiene il focus sulla potenza bruta e sull'esperienza premium per giocatori esigenti.