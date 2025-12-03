Il panorama dei doppiatori storici di Nintendo sta attraversando una fase di profondi cambiamenti, e l'ultimo capitolo di questa rivoluzione silenziosa riguarda una delle figure più iconiche del gaming giapponese.

I credit di Metroid Prime 4: Beyond (qui la nostra recensione) hanno rivelato che Jennifer Hale, voce storica di Samus Aran nella trilogia originale di Prime, è stata sostituita da Erin Yvette per questo attesissimo capitolo su Nintendo Switch 2.

Hale aveva prestato la propria voce alla cacciatrice di taglie nei primi tre episodi di Metroid Prime, creando quella palette di grugniti e suoni di sforzo che hanno caratterizzato il personaggio nei momenti di combattimento e movimento.

Nonostante Samus sia notoriamente un personaggio silente durante il gameplay, il lavoro di voice acting richiede comunque una caratterizzazione precisa del personaggio.

Come ha spiegato la stessa Hale in un'intervista a IGN, la costruzione di questi suoni non è casuale: "Se sei un civile e grugnisci, è tutto sorprendente e nuovo. Se l'hai fatto un milione di volte, il suono è diverso, perché sei finita sotto il fuoco 1.800 volte e ci sei abituata".

La rivelazione ha una peculiarità che aggiunge un elemento di mistero alla vicenda. Contattata direttamente da IGN per discutere del suo coinvolgimento in Metroid Prime 4, Hale ha dichiarato di non avere alcun ricordo di aver registrato materiale per il gioco durante il suo lungo sviluppo iniziato anni fa.

La doppiatrice ha spiegato come spesso le sessioni di registrazione avvengano sotto nomi in codice che rendono difficile tenere traccia dei progetti: "Tutto è sotto un nome in codice, quindi lo chiamerebbero Sasquatch o Ananas o Barattolo di Biscotti. Non ti resta impresso a lungo".

Questa dichiarazione suggerisce che Nintendo potrebbe non averla ricontattata per il progetto finale, una scelta che rappresenta un chiaro cambio di direzione rispetto alla continuità vocale della serie.

Erin Yvette, la nuova voce di Samus, porta con sé un curriculum di tutto rispetto nel panorama del voice acting videoludico. I giocatori potrebbero riconoscerla per il suo lavoro come Biancaneve in The Wolf Among Us di Telltale Games e come Alex in Oxenfree, oltre a ruoli più recenti come Blonde Blazer in Dispatch.

Questo cambio non è un caso isolato ma parte di una ristrutturazione sistematica del comparto vocale Nintendo iniziata negli ultimi anni. Charles Martinet, voce storica di Mario e Luigi per decenni, è stato promosso a "Mario Ambassador" perdendo di fatto il ruolo attivo nei giochi.

Samantha Kelly ha scoperto la fine del suo rapporto diciottennale con i personaggi di Peach e Toad solo al lancio di Mario Kart World su Switch 2, quando il gioco è uscito senza il suo contributo. Anche Takashi Nagasako, voce di Donkey Kong per 21 anni, è stato rimpiazzato con il debutto della nuova console.