La community di dataminer ha portato alla luce un tesoro nascosto nei file di Metroid Prime 4: Beyond: oltre 30 minuti di dialoghi tagliati dalla versione finale del gioco, riaccendendo il dibattito sulla direzione narrativa scelta da Retro Studios per questo attesissimo capitolo della saga.

Si tratta di contenuti audio legati alle interazioni tra Samus Aran e i vari marine presenti nel gioco, conversazioni che avrebbero dovuto attivarsi nel campo base durante la progressione della storia ma che non hanno mai visto la luce.

La scoperta assume particolare rilevanza considerando che proprio la presenza di NPC loquaci ha diviso profondamente critica e giocatori al lancio del titolo su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

I dialoghi scartati presentano un tono prevalentemente umoristico, elemento che potrebbe spiegare la decisione degli sviluppatori di escluderli.

Tra le perle ritrovate nei file di gioco figurano conversazioni bizzarre come il robot VUE-995 che si vanta della sua capacità di sollevamento pesi alla panca, Duke e le sue allucinazioni da disidratazione, i ricordi di Myles sui suoi esperimenti scientifici infantili, e Armstrong che scopre il Phraxian Jerky, uno snack di fantascienza.

Contenuti che evidentemente avrebbero spostato ulteriormente l'equilibrio verso una caratterizzazione più leggera dei comprimari, allontanandosi dall'atmosfera claustrofobica e solitaria che ha sempre definito la serie.

La scelta di includere marine chiacchieroni come companion nel gameplay rappresenta infatti uno degli aspetti più controversi di Beyond.

I capitoli precedenti della saga Prime hanno sempre fatto dell'isolamento e del senso di esplorazione solitaria i loro punti di forza, con Samus che affronta mondi alieni ostili in completa solitudine.

Questa virata verso interazioni narrative più frequenti ha generato reazioni contrastanti: alcuni apprezzano il tentativo di dare maggiore profondità al worldbuilding, altri lo percepiscono come un tradimento dell'identità storica della serie.

Sul fronte commerciale, è ancora prematuro trarre conclusioni definitive sulle performance di vendita del titolo. Nel mercato britannico, tradizionalmente non il più forte per Nintendo, le vendite fisiche al lancio sono risultate inferiori del 15% rispetto a Metroid Dread, il precedente capitolo della saga uscito nel 2021.

Tuttavia, considerando la crescente incidenza delle vendite digitali nell'ecosistema Switch, è possibile che il debutto complessivo sia stato superiore. La mancanza di dati consolidati globali e delle vendite su eShop rende difficile tracciare un quadro completo dell'accoglienza commerciale.

La scoperta di questo materiale tagliato apre inevitabilmente interrogativi sul processo di sviluppo e sulle difficoltà incontrate da Retro Studios nel bilanciare innovazione e tradizione.

Metroid Prime 4 ha vissuto una gestazione travagliata, con un riavvio completo dello sviluppo annunciato nel 2019 dopo anni di silenzio.

Questa mole di contenuti scartati suggerisce che il team abbia sperimentato diverse direzioni narrative prima di trovare quella ritenuta più appropriata, anche se il risultato finale continua a dividere i fan storici della serie.