Il mondo degli indie game è pronto a tornare sotto i riflettori grazie a Nintendo, che ha ufficialmente annunciato un nuovo Indie World Showcase in programma per questa settimana.

L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di produzioni indipendenti, poiché storicamente ha saputo portare alla luce titoli sorprendenti capaci di conquistare critica e pubblico.

La particolarità di questa edizione risiede nel suo doppio focus: la presentazione coprirà sia il catalogo Nintendo Switch 2 che quello della console originale, confermando la volontà di Nintendo di non abbandonare la base installata della prima Switch.

L'appuntamento è fissato per martedì 3 marzo, con inizio alle ore 15:00 italiane. La durata dichiarata è di circa 15 minuti, un formato compatto ma denso che Nintendo ha affinato nel corso degli anni per massimizzare l'impatto delle singole annunci senza disperdere l'attenzione del pubblico.

Per contestualizzare l'importanza dell'evento, vale la pena ricordare l'edizione precedente, andata in onda il 7 agosto, che aveva presentato ben 18 giochi in totale.

Quel showcase si aprì con un trailer di Mina the Hollower, il nuovo progetto di Yacht Club Games — gli sviluppatori dietro il celebre Shovel Knight — e annunciò contestualmente la disponibilità immediata del port Switch di UFO 50, la pluripremiata raccolta retro-ispirata firmata da Mossmouth, gli stessi autori di Spelunky.

Tra gli altri titoli presentati durante l'ultimo Indie World figuravano Ball x Pit, Is This Seat Taken, Tiny Bookshop e Little Kitty, Big City, una selezione che fotografava bene la varietà di generi e stili che contraddistingue il panorama indie contemporaneo.

Il mese scorso Nintendo aveva già trasmesso un Nintendo Direct Partner Showcase dedicato ai titoli third-party, dove erano apparsi giochi come Paranormasight: The Mermaid's Curse, Captain Tsubasa 2, eFootball Kick-Off, Super Bomberman Collection e Fallout 4 Anniversary Edition.

Dal momento che gli Indie World Showcase sono strutturalmente orientati alle produzioni third-party e indipendenti, è ragionevole aspettarsi che nessuna IP first-party Nintendo compaia durante la trasmissione di martedì.

Tuttavia, la storia recente insegna che le sorprese non sono mai del tutto escluse: Cadence of Hyrule, il crossover tra il franchise di Zelda e il ritmo frenetico di Crypt of the NecroDancer sviluppato da Brace Yourself Games, fu annunciato proprio in una vetrina dedicata agli indie — allora chiamate Nindies Showcases — dimostrando che Nintendo è disposta, in casi eccezionali, a concedere le proprie licenze più preziose agli sviluppatori indipendenti.

La diretta sarà seguita in tutto il mondo attraverso i canali ufficiali Nintendo su YouTube e Twitch, con la community italiana che potrà collegarsi nel primo pomeriggio per scoprire quali nuove produzioni indipendenti si aggiungeranno al già ricco catalogo della piattaforma ibrida del colosso di Kyoto.