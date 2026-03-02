Avatar di Tyrael87 9
0
mai comprato nessun loro gioco, non mi mancheranno.
Perchè, chiude Nintendo? :trollface:
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Gio1981 9
0
Perchè, chiude Nintendo? :trollface:
avevo scritto sotto la news di Nacon, per qualche bug mi ha postato il commento qui :asd:
Questo commento è stato nascosto automaticamente.