NFS Unbound per PS5 al prezzo più basso di sempre! 56% di sconto!

Se la velocità è la vostra passione e la personalizzazione delle auto il vostro hobby preferito, allora abbiamo il gioco giusto per voi: Need for Speed Unbound. Questo capitolo della celebre saga vi porterà a vivere emozionanti corse urbane, immergendovi in avventure adrenaliniche nelle strade illuminate a neon di una città che non dorme mai. Grazie ad un'incredibile promozione di Amazon, potete avere Need for Speed Unbound al prezzo più basso di sempre!

Infatti, potete portarvi a casa Need For Speed Unbound a soli 34,98€, rispetto agli usuali 79,99€ di listino, con un risparmio reale di 45€.

Need for Speed Unbound porta la serie a rivivere le emozionanti corse urbane, ricordando titoli acclamati come Need for Speed Underground. In questo nuovo capitolo, sarete catapultati nelle avventure di un gruppo di coraggiosi piloti che sfrecciano per le strade cittadine, illuminate dalle luci al neon, mentre l'eco delle sirene della polizia riempie l'aria notturna.

Need for Speed Unbound offre una grafica impressionante e gameplay innovativo. Il titolo si concentra fortemente sulla personalizzazione, dando la possibilità di modificare e decorare le auto come preferite. In Need for Speed Unbound, la personalizzazione delle auto riveste un ruolo fondamentale: avrete la disposizione una vasta gamma di accessori per i vostri veicoli, tra cui spoiler, cerchioni, adesivi e molto altro ancora.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "il gioco Criterion ha dalla sia una profonda personalizzazione dei veicoli, oltre a un multiplayer vincente e a uno stile che i fan masticano da generazione".

