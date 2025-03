Nel 2025 uscirà un nuovo gioco per NES, ovviamente, dagli autori di Elite Beat Agents

Ci sono sviluppatori che proprio non ne vogliono sapere di lasciare le console del passato... al passato, come una squadra di sviluppatori veterani, tra cui ex-membri dello studio iNiS (noto per Elite Beat Agents), sta attualmente lavorando a un nuovo gioco per il Nintendo Entertainment System, ovvero il NES.

Si chiama Banana Bash, e sta già attirando l'attenzione degli appassionati per la sua ambizione tecnica e il suo design che richiama i classici degli anni '80 e '90, pur introducendo elementi innovativi (tramite VGC).

Il titolo è un puzzle game con elementi action incentrato su Ooki, una scimmia impegnata nella missione di recuperare le sue banane rubate da un gruppo di granchi dispettosi.

L'esperienza di gioco trae ispirazione da titoli a schermata singola che hanno fatto la storia come Bubble Bobble e Snow Bros, mantenendo quella semplicità immediata che caratterizzava i giochi arcade dell'epoca d'oro.

Il progetto è in fase di sviluppo presso Work3 studio, un piccolo team guidato da Brian Flanagan, veterano dell'industria attivo dal 1989. Flanagan, le cui credenziali includono titoli come Godzilla Domination, DodonPachi Saidaioujou Exa Label e la versione GBA di Street Fighter Alpha 3, sta supervisionando direzione, grafica, musica e design del gioco.

E c'è anche un trailer:

Al fianco di Flanagan troviamo Robbie Dieterich, ex sviluppatore di iNiS che ha contribuito a titoli come Ouendan 2, il già citato Elite Beat Agents e Gitaroo Man Lives. Il team include anche uno sviluppatore conosciuto semplicemente come 'Jesse', con 14 anni di esperienza nel settore mobile e videoludico, avendo precedentemente collaborato con Glu Mobile.

Banana Mash verrà distribuito su una cartuccia da 4 megabit, collocandolo tra i giochi NES di maggiori dimensioni mai realizzati.

Una versione preliminare del gioco ha già conquistato il premio Best Gameplay al MAGFest Indie Retro showcase, dimostrando il potenziale del progetto. Tra le caratteristiche innovative spicca un "sistema di effetti sonori sincronizzati con il ritmo", dove ogni azione del giocatore si armonizza con la musica di sottofondo, creando un'esperienza audiovisiva coesa raramente vista su hardware NES.

Nel frattempo, gli appassionati di giochi retro possono godere con Nintendo Switch Online i suoi nuovi giochi del catalogo, mentre Switch 2 sembra sempre più dietro l'angolo.