Neil Druckmann riflette sul suo eventuale ritiro: «Quando è abbastanza?»

La conversazione tra Neil Druckmann e Alex Garland ha recentemente illuminato un aspetto raramente discusso della creatività nel mondo dei videogiochi e del cinema: la stanchezza artistica e il desiderio di cambiamento.

Durante un incontro per il format "Creator to Creator" di Sony, i due celebri autori hanno condiviso riflessioni profonde sul loro percorso creativo, rivelando pensieri sorprendentemente intimi sul futuro delle loro carriere.

Druckmann, figura di spicco della Naughty Dog e mente dietro The Last of Us (gioco che trovate su Amazon), ha posto una domanda che potrebbe riflettere il suo stato d'animo attuale: «Quando è abbastanza? Quando è il momento di fermare la compulsione?"»

Alex Garland, scrittore di 28 Giorni Dopo e regista di opere come Ex Machina e Civil War, ha risposto alla domanda esistenziale di Druckmann definendo la scrittura come prodotto di una compulsione involontaria.

«Scrivere è il prodotto di una compulsione. Per questo motivo, non è una questione di libera volontà. O hai quella compulsione in quel momento o non ce l'hai», ha affermato Garland, rivelando come anche nei momenti di pausa continui a scrivere idee che spesso non rilegge mai.

I due artisti provengono da percorsi diversi ma complementari. Druckmann ha iniziato la sua carriera nello sviluppo di videogiochi presso Naughty Dog, mentre Garland ha spaziato tra cinema e videogiochi, firmando anche la sceneggiatura di Enslaved: Odyssey to the West, una reinterpretazione occidentale del "Viaggio in Occidente", la stessa storia su cui si basa Black Myth: Wukong.

Non sarebbe la prima volta che un creativo di alto profilo decide di cambiare direzione dopo aver raggiunto l'apice del successo. La pressione costante dell'innovazione, unita alle aspettative sempre crescenti del pubblico, può diventare un fardello creativo difficile da sostenere anche per i più talentuosi.

Del resto, considerando che proprio Druckmann ha di recente messo in discussione un eventuale The Last of Us Part III, la cosa non sorprenderebbe.