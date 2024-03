NBA 2K24 gratis da oggi con Xbox Game Pass!

Come sempre Game Pass introduce nuovi giochi all'interno del suo catalogo e, da oggi, gli abbonati al servizio di Xbox potranno giocare gratis a NBA 2K24.

L'annuncio era arrivato a sorpresa qualche giorno fa, in mezzo alla già considerevole ondata di giochi gratis che sono stati inseriti nella selezione di giochi che si possono scaricare a giocare gratuitamente.

Advertisement

Nel post di annuncio non sono state menzionate le specifiche della piattaforma, ma i fan possono aspettarsi che il gioco sia giocabile almeno sulle console Xbox, con un'alta probabilità che anche la versione per PC sia di fatto usufruibile.

NBA 2K24 è quindi riscattabile da questo momento a patto di essere abbonati al servizio, ovviamente, e nel caso potete rimediare con le comode card che trovate anche su Amazon.

Marzo si sta rivelando un mese sempre più ricco per gli abbonati. Tra i giochi evidenziati figurano Warhammer 40.000: Boltgun e PAW Patrol World, entrambi disponibili da subito, SpongeBob SquarePants dal 12 marzo, Battle for Bikini Bottom - Rehydrated, Control: Ultimate Edition e No More Heroes 3 dal 14 marzo. Per non parlare di Lightyear Frontier e MLB The Show 24, entrambi in arrivo su Game Pass il 19 marzo.

Il titolo di basket è una grande aggiunta anche per le sue qualità che vi abbiamo raccontato una nostra recensione, in cui avevamo detto che: «NBA 2K24 è, almeno su console, un prodotto senz'altro interessante. Si tratta di un buon capitolo che presenta alcune novità decisamente apprezzabili. Il sistema di gameplay, ad esempio, è forse uno dei migliori che abbiamo visto nel corso degli anni, la difficoltà in gioco è commisurata al livello scelto, il controllo dei giocatori è migliorato e lo stesso vale per l’IA.»

Anche il mese di aprile non sarà affatto da meno, perché Xbox Game Pass ha già confermato i primi giochi e ci sono titoli di grandissima qualità.