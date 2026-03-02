È un momento di grande incertezza per Nacon, la casa editrice francese di videogiochi che nelle ultime settimane si è trovata al centro di una tempesta finanziaria senza precedenti. Tutto è precipitato rapidamente: prima l'annuncio del consueto evento showcase annuale, poi la doccia fredda della richiesta di fallimento, che ha gettato un'ombra lunga sul futuro dell'azienda e sui numerosi progetti di sviluppo in corso.

Il 23 febbraio scorso, Nacon aveva comunicato con toni entusiasti il ritorno del suo Nacon Connect, l'appuntamento annuale in cui la compagnia presenta aggiornamenti e novità sui titoli in sviluppo presso i propri studi.

La data fissata era il 4 marzo, e i fan attendevano notizie su diversi progetti attesi. Ma nel giro di pochi giorni, la notizia sulla situazione di insolvenza ha stravolto completamente il quadro, trasformando l'attesa per l'evento in preoccupazione per le sorti dell'intera compagnia.

Le ripercussioni concrete non si sono fatte attendere. Tra le conseguenze immediate della crisi finanziaria, sono stati risolti alcuni accordi editoriali, tra cui quelli con Teyon e Competition Company, sviluppatori del titolo racing Rennsport.

Un segnale chiaro che la ristrutturazione in atto sta già modificando i rapporti contrattuali dell'azienda con i partner esterni.

In questo scenario, la decisione di posticipare il Nacon Connect appare come una scelta obbligata, ma presentata dalla società con una motivazione strategica precisa. L'evento è stato rinviato a maggio 2026, senza che venga indicata una data specifica.

Secondo quanto dichiarato dall'azienda, l'obiettivo è garantire che i futuri annunci abbiano il peso e la visibilità che meritano, concentrando nel frattempo le risorse disponibili sulle uscite più imminenti e sullo sviluppo dei titoli già in cantiere.

Il comunicato ufficiale chiarisce anche che il rinvio non equivale a un silenzio totale: nelle settimane che precedono il nuovo evento, sono previste comunicazioni dedicate ai singoli giochi. Tra i titoli citati esplicitamente figurano GreedFall: The Dying World, seguito del GDR ambientato in un mondo fantasy coloniale che aveva riscosso un discreto successo, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss e altri progetti ancora da annunciare formalmente.

La fine per Nacon?

Assistere al crollo repentino di una realtà come Nacon è un'esperienza che, purtroppo, in questo 2026 sembra stia diventando fin troppo familiare nel settore, ma che non smette mai di colpire per la sua durezza.

È quasi surreale rileggere le comunicazioni cariche di entusiasmo del 23 febbraio scorso, quando l'azienda annunciava il ritorno del Nacon Connect fissato per il 4 marzo. Vedere quell'attesa trasformarsi in una doccia fredda a causa di una richiesta di fallimento arrivata solo pochi giorni dopo fa riflettere su quanto sia sottile il filo che separa una lineup promettente dal baratro finanziario.

La situazione di insolvenza ha stravolto completamente il quadro, proiettando un'ombra scura non solo sui vertici aziendali, ma su centinaia di sviluppatori e partner esterni.

Il fatto che i primi scossoni abbiano portato alla risoluzione immediata di accordi editoriali importanti, come quelli con Teyon e Competition Company per il titolo racing Rennsport, è il segnale inequivocabile di una casa che sta bruciando e che cerca disperatamente di salvare il salvabile.

Mi chiedo se maggio sarà davvero il mese della rinascita o solo il posticipo di un addio inevitabile. Il settore dei videogiochi oggi è spietato e non concede seconde possibilità a chi perde la fiducia degli investitori.

Spero sinceramente che questa ristrutturazione porti i frutti sperati, perché perdere una voce come quella di Nacon significherebbe impoverire ulteriormente un panorama che ha bisogno di diversità e di progetti coraggiosi. Ma rimango con i piedi per terra: tra la teoria di un comunicato stampa e la realtà di un tribunale fallimentare, il divario resta enorme.