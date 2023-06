MSI Pulse GL76, notebook gaming 17" con RTX 3060, con 700€ di sconto!

Anche oggi, martedì 20 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming MSI Pulse GL76, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.299€, con uno sconto del 35% e un risparmio reale di 700€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 1.999€.

Ciò che immediatamente si nota dell'MSI Pulse GL76, notebook dedicato al gaming, è il suo schermo FullHD di 17,3 pollici. Questo presenta una frequenza di aggiornamento di 144Hz e uno speciale trattamento antiriflesso, ideale per evitare il riverbero della luce esterna e garantire immagini sempre nitide e chiare, anche in ambienti molto illuminati.

Per gli appassionati di videogiochi, la tastiera ha un ruolo cruciale. Ecco perché MSI Pulse GL76 vanta una tastiera retroilluminata completamente personalizzabile grazie alla funzionalità Mystic Light offerta dal MSI Center.

Tuttavia, le performance di un notebook gaming non sono determinate solo dal display e dalla tastiera, ma anche dal processore e dalla scheda grafica, che rappresentano i componenti chiave. MSI Pulse GL76 è dotato di un processore Intel Core i7-12700H, in grado di garantire un'alta performance in qualsiasi contesto. La scheda grafica è una NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria GDDR6, ideale per supportare anche i giochi più recenti. Infine, il notebook è completo di 16 GB di RAM DDR4 e un veloce SSD NVMe da 1TB.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.