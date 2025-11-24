Avatar di Ospite Dev Boss #413 0
0
Yuri... che personaggio che era in Red Alert 2
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Sys Lord #907 0
0
nn sapevo manco fosse nel nuovo progetto di kojima, che peccato davvero
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro_Beast #177 0
0
riposa in pace
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite MMO Hero #505 0
0
Yuri me lo ricordo bene, grandissima interpretazione! Tra l'altro sogno sempre che rimasterizzino quel titolo, insieme a Tiberian Sun.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Tyrael87 9
0
Grandissimo personaggio Yuri, ci mancherà.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.