Mortal Kombat 1 non avrà più il cross-play? C'è un update preoccupante

Potrebbero esserci brutte notizie in vista per i fan di Mortal Kombat 1: NetherRealm e Warner Bros. potrebbero aver deciso di rinunciare al cross-play per l'attesissimo e letale picchiaduro, in arrivo tra pochi giorni su PS5, XSX, Switch e PC.

Gli sviluppatori avevano già annunciato che la feature non sarebbe stata disponibile al lancio, ma era stato promesso che il cross-play era comunque in sviluppo come patch post day-one di Mortal Kombat 1 (potete prenotare la titanica Kollector's Edition su Amazon).

Advertisement

Tuttavia, come segnalato da The Escapist, il team di sviluppo potrebbe aver deciso di cambiare idea a pochi giorni dal day-one: sulla pagina Steam ufficiale è infatti scomparsa ogni menzione relativa al cross-play e alla cross-progression, tra i tag che dovrebbero descrivere il picchiaduro.

Ma a destare ancora più preoccupazione è indubbiamente il sito ufficiale: anche la FAQ dedicata ha rimosso l'apposita sezione relativa al cross-play, dove veniva chiarito che la feature sarebbe arrivata solo in seguito al lancio.

Di seguito troverete degli screenshot scattati durante la pubblicazione della FAQ ufficiale: se li confronterete con la versione attualmente online, disponibile cliccando qui, potrete notare velocemente come ogni menzione a cross-play e cross-progression sia improvvisamente sparita.

Mortal Kombat 1 FAQ https://t.co/pMNdmPi0Uq



Mortal Kombat 1 will feature reimagined fighters like they’ve never been seen before, including Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage, and many others.



includes rollback netcode pic.twitter.com/NAp3PYqtQG — Wario64 (@Wario64) May 18, 2023

Insomma, si tratta di una scoperta decisamente preoccupante, considerando che non è arrivata alcuna notizia ufficiale da Warner Bros. o NetherRealm riguardo questa funzione: il cross-play, in particolar modo, è ormai considerato un must per garantire il supporto a lungo termine di un picchiaduro e sarebbe davvero un peccato dovervi rinunciare.

Non possiamo ovviamente che augurarci che si sia trattata di una semplice svista, o che gli sviluppatori stiano programmando un annuncio per fare chiarezza sull'eventuale lancio: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.

Per il momento, le uniche novità ufficiali riguardano alcune comparse d'eccezione: gli ultimi trailer ci hanno infatti svelato Megan Fox nei panni della vampira Nitara e una skin di Johnny Cage dedicata a Jean-Claude Van Damme.