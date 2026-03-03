Una delle saghe più amate dai giocatori PC e console potrebbe essere al centro della prossima grande operazione nostalgia: Fallout: New Vegas potrebbe ricevere una versione rimasterizzata, e il principale indizio arriva da uno studio che ha già dimostrato di saper fare questo lavoro alla perfezione.

Iron Galaxy, reduce dal brillante remaster di Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, ha lasciato cadere un suggerimento difficilissimo da ignorare, scatenando la community di appassionati del gioco di ruolo post-apocalittico targato Obsidian Entertainment.

La mossa si è consumata su LinkedIn, dove Iron Galaxy ha pubblicato un aggiornamento aziendale relativo alla propria riunione mensile di febbraio.

A corredare il testo, un'immagine che mostra dei monitor da ufficio con le inconfondibili schermate "Please Stand By" in stile Fallout — e in particolare, quelle schermate di caricamento sembrano provenire proprio da Fallout: New Vegas.

Il post è stato condiviso anche su X e, cosa che fa riflettere, è rimasto visibile per almeno quattro giorni senza essere rimosso.

Il tempismo di questo teaser non è casuale: la seconda stagione della serie TV di Fallout si è conclusa da poco, e il suo finale era fortemente ispirato all'ambientazione di New Vegas, contribuendo a rilanciare l'interesse popolare per quella parte dell'universo narrativo.

Da quel momento, l'ipotesi di un remaster di New Vegas — o in alternativa di Fallout 3 — è diventata uno degli argomenti più caldi nei forum e nei subreddit dedicati alla saga.

Ogni minima indiscrezione viene divorata dalla fanbase in pochi minuti, come dimostra il caso del countdown timer apparso sul sito di Amazon, rivelatosi poi un falso allarme.

Ma Iron Galaxy avrebbe le credenziali per un progetto simile? La risposta è sì, e non solo per il remaster di Tony Hawk.

Lo studio ha una storia consolidata con l'universo Bethesda: ha adattato Fallout 4 per la realtà virtuale nel 2017, ha gestito il porting di Fallout 76 su console nel 2018 e ha portato The Elder Scrolls 5: Skyrim su Nintendo Switch e piattaforme VR sempre nel 2017. La familiarità con gli engine e i sistemi di Bethesda è dunque concreta e documentata.

Il punto interrogativo più grande riguarda però la natura stessa del teaser: uno studio a cui fosse stato affidato un progetto così delicato sarebbe davvero così audace da anticiparlo pubblicamente su LinkedIn?

La sfrontatezza del gesto è essa stessa sospetta, e apre due scenari: o Iron Galaxy si sente abbastanza al sicuro da poter giocare con le aspettative, oppure si tratta di una mossa di marketing coordinata con gli aventi diritto per testare la risposta del pubblico.

Vale la pena ricordare che Fallout: New Vegas uscì nel 2010, due anni dopo Fallout 3, e non fu sviluppato da Bethesda bensì da Obsidian Entertainment — lo stesso studio noto per aver realizzato Star Wars Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords, altro sequel di un grande RPG non sviluppata dal team originale.

Nonostante le origini "esterne", New Vegas è universalmente considerato uno dei capitoli più solidi dell'intera serie, con una costruzione del mondo e delle fazioni politiche che ancora oggi viene citata come riferimento nel game design dei GDR occidentali.

Nelle prossime settimane si capirà se Iron Galaxy e Bethesda confermeranno o smentirà ufficialmente il progetto. La community è già in modalità caccia agli indizi e qualsiasi comunicazione ufficiale — o anche solo un silenzio prolungato — alimenterà ulteriormente le speculazioni.