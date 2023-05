Monitor gaming Samsung Odyssey G3 al prezzo più basso di sempre!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui monitor gaming.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo il Samsung Odyssey G3, che attualmente potete portarvi a casa a soli 159,90€, rispetto agli usuali 269€ di listino, con uno sconto del 41% e un risparmio reale di 109,01€.

Samsung Odyssey G3 è dotato di un display da 24 pollici a risoluzione Full HD con una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 1 ms, offrendo un'esperienza di gioco incredibilmente fluida e reattiva.

Tra le caratteristiche salienti di Samsung Odyssey G3 evidenziamo il supporto per la tecnologia AMD Freesync Premium, che sincronizza il tasso di aggiornamento del monitor con quello della scheda grafica, evitando così problemi come il tearing e lo stuttering.

Per un comfort visivo ottimale durante le sessioni di gioco prolungate, Samsung Odyssey G3 dispone delle funzionalità Eye Saver e Flicker Free Mode, che servono rispettivamente per limitare l'emissione di luci blu, potenzialmente nocive per gli occhi, e per prevenire lo sfarfallio dello schermo.

