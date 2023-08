Modern Warfare 2 e Warzone cambiano nome, ma solo su una piattaforma

Se avete consultato il vostro catalogo su Steam senza riuscire a trovare Call of Duty Modern Warfare 2 o Warzone, state tranquilli: non state diventando matti, né dovete temere una loro rimozione dalla libreria.

Più semplicemente, come segnalato da GameSpot, Activision ha deciso di fare un po' di ordine nel catalogo, "cambiando nome" a entrambi i giochi e includendoli in unico hub, che d'ora in poi andrà necessariamente selezionato prima di accedere ai vostri sparatutto preferiti.

Adesso infatti dovrete necessariamente fare clic sul gioco "Call of Duty": facendo ciò vi si aprirà una schermata in cui vi verrà chiesto se avviare Modern Warfare 2 (se preferite giocare su console, lo trovate su Amazon) oppure COD Warzone, per i fan delle battle royale.

L'idea sembrerebbe essere quella di consentire un punto di accesso facilitato per tutti i prossimi giochi della serie, anche se al momento tale iniziativa è stata riservata soltanto a quelli che potremmo considerare i capitoli più importanti.

Non c'è inoltre da temere alcuna possibile confusione con il primo storico capitolo di Call of Duty: Activision ha infatti pensato anche a questo, rinominandolo opportunamente in "Call of Duty (2003)" per consentire ai fan di non avviare erroneamente il primo gioco invece di Modern Warfare 2.

Insomma, i vostri sparatutto in prima persona non sono andati da nessun'altra parte, ma richiederanno semplicemente un piccolo clic in più da parte vostra prima di poter essere regolarmente avviati.

Vedremo se la stessa soluzione sarà implementata anche con l'arrivo di Call of Duty Modern Warfare 3: sarà questo, con tutta probabilità, il capitolo in arrivo entro la fine dell'anno e che ci permetterà di importare i contenuti dal precedente episodio.

Activision ha anche programmato un evento per presentarlo all'interno di Warzone: pur chiamandolo ancora tecnicamente "Call of Duty 2023", è già spuntato un artwork che ne avrebbe confermato il nome ufficiale.