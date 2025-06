Da poche ore è ufficialmente disponibile uno dei giochi che aveva maggiormente attirato l'interesse della community: MindsEye è infatti il nuovo gioco di Leslie Benzies, ex Rockstar North e figura chiave dietro lo sviluppo di molti dei capitoli di GTA più amati dai fan.

Un titolo che prometteva di essere particolarmente ambizioso e a cui diversi utenti hanno deciso di dare fiducia, sperando di poter avere tra le mani un nuovo competitor credibile per la saga di Grand Theft Auto.

Tuttavia, a giudicare dalle prime reazioni della community, pare che questo nuovo sparatutto in terza persona abbia deluso fortemente le aspettative.

Dexerto segnala infatti che i giocatori si sono trovati tra le mani un titolo così pieno di bug al punto da essere praticamente ingiocabile: alcuni di questi sono così comicamente assurdi da aver già richiamato gli spettri di Assassin's Creed Unity e Cyberpunk 2077 nelle loro versioni al lancio.

Attualmente MindsEye ha il solo 42% di recensioni positive su Steam: tra i numerosi problemi vengono segnalati anche uno stuttering continuo e crash frequenti, oltre a una IA molto limitata e una telecamera frustrante.

La situazione non migliora neanche su console, dove diversi giocatori hanno già segnalato, insieme ai problemi citati finora, anche un limite di 30FPS.

Come se ciò non bastasse, ad aver aumentato la frustrazione degli utenti vi è anche la segnalazione che la maggior parte delle prime 2 ore è condita da cutscene longeve: uno stratagemma che, secondo alcuni giocatori particolarmente arrabbiati, sarebbe stato fatto di proposito per bloccare il più possibile eventuali rimborsi su Steam.

Lo store di casa Valve consente infatti di accedere a un rimborso totale della copia di gioco, a condizione di non aver fatto passare troppo tempo dall'acquisto e di non aver giocato oltre le due ore.

Ma è chiaro che, se nelle prime 2 ore il gameplay effettivo è ridotto al minimo, molti utenti non avranno davvero la possibilità di verificare la qualità di gioco.

Insomma, al momento MindsEye sembrerebbe essere un vero disastro: non esattamente l'esordio che ci si aspettava per il producer dietro giochi come GTA V (che trovate invece su Amazon).

Staremo a vedere se il team di sviluppo risponderà alle feroci critiche arrivate dalla community: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.