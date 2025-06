Il lancio di MindsEye è stato sicuramente memorabile, ma non nel modo in cui il team di sviluppo avrebbe sperato: la produzione si è rivelata disastrosa sotto tutti i fronti, al punto da aver spinto perfino PlayStation a intervenire in prima persona con i rimborsi.

L'action-adventure in terza persona era particolarmente atteso prima del lancio in quanto diretto dal produttore di alcuni dei capitoli più amati di Grand Theft Auto, incluso il quinto episodio (che trovate invece su Amazon), deludendo tuttavia le aspettative in maniera netta.

Attualmente è infatti considerato il peggior gioco del 2025, stando alla media voto su Metacritic – che nel frattempo si è pure abbassata a 36/100, tra l'altro – e alle recensioni degli utenti su piattaforme come Steam, che non sono state affatto lusinghiere.

Eppure, Build A Rocket Boy sembra intenzionata a voler fare tutto il possibile per risollevare la situazione, rilasciando proprio nelle scorse il secondo hotfix ufficiale per MindsEye.

Come segnalato da VGC, la patch in questione risolve alcuni dei bug più gravi a livello tecnico, tra crash, muri invisibili e perfino cutscene che non funzionavano come avrebbero dovuto, tra veicoli distrutti e perfino la possibilità di ricevere il messaggio di missione fallita nel bel mezzo di una scena animata.

Una patch che non dovrebbe dunque aggiungere alcun tipo di miglioria al gameplay e che probabilmente farà ben poco per far cambiare idea a chi è già rimasto deluso, ma che se non altro dimostra l'intenzione del team di sviluppo di non voler restare a far finta di niente.

Mi auguro davvero che questo possa essere solo il primo passo verso una lunga strada che magari un giorno possa portare a una redenzione di MindsEye, per quanto improbabile e difficoltosa oggi possa sembrare.

Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime settimane: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine in caso di ulteriori novità rilevanti.