Microsoft Surface Studio, notebook ideale per studio e lavoro, oggi con 300€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato. Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi.

Tra i prodotti in offerta, spicca il notebook Microsoft Surface Studio, che potete acquistare a soli 1.399,99€ invece dei soliti 1.699,99€ di listino, con un risparmio reale di 300€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un notebook di alta qualità a prezzo scontato!

Microsoft Surface Laptop Studio è un portatile progettato per offrire elevate prestazioni e flessibilità. Equipaggiato con un processore Intel Core i5 di undicesima generazione, 16GB di RAM e un'unità SSD da 256GB, questo dispositivo è una scelta eccellente per una vasta gamma di utenti. La durata della batteria, che arriva fino a 19 ore, lo rende ideale per l'uso quotidiano e le lunghe sessioni di lavoro o intrattenimento.

Il display da 14,4 pollici garantisce una qualità d'immagine elevata, mentre la flessibilità del design lo rende adatto sia a professionisti che a studenti. Il notebook può essere utilizzato in diverse modalità, come laptop tradizionale o come dispositivo per il disegno e la progettazione.

Questo notebook è particolarmente consigliato a professionisti e aziende per le sue specifiche di alto livello e la durata della batteria. Tuttavia, grazie al prezzo scontato offerto attualmente da MediaWorld, anche gli studenti e gli utenti domestici potrebbero trovare in questo prodotto un ottimo investimento a lungo termine.

Oltre al notebook Microsoft Surface Studio menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.