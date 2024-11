Metroid Prime sta per tornare... per gli amanti dei libri

Un nuovo art book ufficiale sulla trilogia di Metroid Prime sarà pubblicato nell'estate 2025 da Piggyback, in collaborazione con Nintendo e Retro Studios.

Il volume di 212 pagine in copertina rigida, intitolato "Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective", conterrà concept art e illustrazioni dai primi tre giochi della serie, incluso il recente remaster per Switch (che trovate su Amazon).

Come riportato anche da GameSpot, il libro offrirà uno sguardo approfondito dietro le quinte dello sviluppo della celebre trilogia di sparatutto in prima persona.

Includerà commenti esclusivi del produttore Nintendo Kensuke Tanabe e del team di Retro Studios, oltre a introduzioni scritte dallo staff per ogni sezione. La pubblicazione è prevista in concomitanza con l'atteso lancio di Metroid Prime 4 su Nintendo Switch nel 2025.

"Metroid Prime 1-3: A Visual Retrospective" sarà stampato su carta artistica di alta qualità, con rilegatura cucita e copertina in lamina metallica incisa raffigurante l'iconica tuta Varia di Samus Aran. Il prezzo di lancio sarà di 50 dollari.

Piggyback è nota per le sue guide di gioco di alta qualità, tra cui quelle per The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, considerate tra i più pregiati oggetti da collezione per i fan di Zelda. L'azienda ha anche pubblicato guide per titoli come Cyberpunk 2077.

Insomma, un buon modo per ingannare l'attesa che ci separa dal prossimo capitolo ufficiale.

A tal proposito, a quanto pare Metroid Prime 4 non è stata un'allucinazione e Nintendo lo ha confermato.

Infine, se vi va, recuperate anche la recensione di Metroid Prime Remastered, nella quale vi abbiamo spiegato che «c’è poco da aggiungere nel raccontare un videogioco che 20 anni fa ha settato molti degli standard attuali delle avventure in prima persona. Se non che, con Metroid Prime Remastered, ora è possibile riviverlo in una versione definitivamente migliore, perfetta, che rende giustizia ad un capolavoro degno di essere chiamato con l’accezione più fulgida del termine.»