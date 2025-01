Metal Gear Solid Delta si fa attendere, e intanto arrivano i Funko

Mentre l’attesa per l’uscita di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater continua senza una data precisa, Funko ha deciso di placare l’impazienza dei fan con una sorpresa: i Funko Pop ufficiali di Naked Snake e The Boss.

Questi iconici personaggi della saga saranno disponibili per il preordine a soli 13 dollari, con rilascio fissato per il 25 marzo 2025, come riportato anche da GameSpot.

Il mitico protagonista sfoggia la sua uniforme da infiltrazione nella giungla, il caratteristico bandana e alcune delle sue armi distintive.

A seguire, la leggendaria mentore di Snake è rappresentata con il suo inconfondibile outfit da combattimento e il fucile Patriot M16A1.

Entrambe le figure, alte circa 10 cm, combinano il design fedele al gioco con l’inconfondibile estetica "testona" dei Funko. Inoltre, sono confezionate in scatole da esposizione ideali per i collezionisti.

Se i Funko Pop non bastano, il 2025 e oltre promettono altre perle per gli appassionati della saga, come il Figma Solid Snake (da Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty) e i Tubbz Rubber Duckies ispirati ai personaggi di Metal Gear Solid.

Ciò dimostra che i fan di Metal Gear Solid stanno per vivere un periodo d’oro: mentre il ritorno di Snake Eater si avvicina (trovate il preordine su Amazon), Funko e altre aziende cavalcano l’ondata di nostalgia con prodotti che celebrano i momenti più iconici della saga.

È una festa per collezionisti e appassionati, che però porta con sé una sfida: resistere alla tentazione di acquistare tutto.

Perché, diciamolo, tra action figure dettagliatissime e paperelle a tema, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Snake potrebbe essere un maestro di furtività, ma stavolta i fan non avranno scuse per "passare inosservati".

Nel mentre, avete visto anche il nuovo video di Black State, di fatto uno dei primi giochi a supportare NVIDIA DLSS 4 e Reflex 2, che pare proprio un "figlio illegittimo" di MGS?