MediaWorld No IVA: tutte le migliori TV a prezzo scontato!

La famosa catena di elettronica Mediaworld ha lanciato una super promozione chiamata "No IVA", che offre sconti incredibili permettendovi di non pagare l'IVA del 22% (cioè un vero sconto del 18,04% applicato direttamente sul prezzo di vendita) sulle migliori TV. Ma occhio, questa iniziativa è valida solo fino al 21 maggio, quindi sbrigatevi ad acquistare quello che vi serve al prezzo che desiderate.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG OLED 4K OLED55A26LA, che attualmente potete portarvi a casa a soli 819,59€, rispetto agli usuali 999€ di listino, per un risparmio reale di oltre 180€.

La smart TV LG OLED 4K OLED55A26LA è equipaggiata con uno splendido display OLED da 55" con pixel auto-illuminanti, che offre colori vividi e un contrasto straordinario, garantendo un'esperienza visiva immersiva grazie al suo design minimale con bordi sottili.

Il cuore della smart TV LG OLED 4K OLED55A26LA è il processore α7 Gen 5, migliorato con l'Intelligenza Artificiale, capace di ottimizzare la qualità dell'immagine. L'audio è di alta qualità, grazie alla tecnologia AI Sound Pro, con surround virtuale a 5.1.2 canali, e al supporto di Dolby Vision IQ e Dolby Atmos per un'esperienza cinematografica più avvolgente.

Infine, il sistema operativo webOS della smart TV LG OLED 4K OLED55A26LA consente l'accesso a numerose app, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+ e Apple TV, e offre la possibilità di giocare con GeForce NOW integrati.

Se state cercando dei prezzi convenienti per acquistare i vostri prodotti preferiti, sappiate che Mediaworld ha molto da offrirvi! I loro prezzi sono tra i più bassi della rete e, per di più, stanno promuovendo l'iniziativa "No IVA" che offre tantissimi prodotti scontati, tra cui le migliori smart TV gaming. Vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte, a cui potete accedere tramite il link sottostante.

Ma non è finita qui: ogni giorno vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete direttamente nella nostra area dedicata del sito. Non perdete l'occasione di risparmiare sui vostri acquisti online e rimanere sempre aggiornati grazie a noi!