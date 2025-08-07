Gli appassionati di picchiaduro raramente vede promesse così ambiziose come quella annunciata dai creatori di Marvel Tokon: Fighting Souls durante l'EVO 2025: gli sviluppatori hanno dichiarato pubblicamente la loro intenzione di supportare attivamente questo picchiaduro 4 vs 4 per un'intera decade, un impegno che nel panorama videoludico assume contorni quasi epici.

Come riportato da GamesRadar+, Reed Baird di PlayStation Studios, Takeshi Yamanaka di Arc System Works e Michael Francisco di Marvel Games hanno sottolineato come l'obiettivo non sia semplicemente lanciare un buon prodotto, ma continuare a perfezionarlo nel corso degli anni:

«Per i prossimi 10 anni, intendiamo rendere questo gioco la migliore esperienza di sempre».

Una dichiarazione di intenti sicuramente incredibile e inaspettata, ma che proprio per questo motivo ha scatenato reazioni del pubblico contrastanti: alcuni spettatori hanno infatti espresso perplessità riguardo alla tempistica di un annuncio così impegnativo, considerando che il gioco è stato rivelato appena due mesi fa.

Un fan ha commentato che gli sviluppatori «avrebbero dovuto parlare di cinque anni e partire da lì», mentre altri hanno sollevato preoccupazioni più ampie sul futuro del franchise.

Una delle questioni più dibattute riguarda l'impatto che questo supporto decennale potrebbe avere su altri titoli dell'universo Marvel: ad esempio, diversi appassionati temono che un impegno così prolungato su Marvel Tokon possa significare l'assenza di nuovi capitoli di Marvel vs. Capcom per oltre un decennio (trovate la Collection su Amazon).

Ma ovviamente c'è anche chi ha accolto la notizia con entusiasmo, considerando questa promessa come l'opportunità di assistere a un'espansione senza precedenti del roster di personaggi Marvel. «Il catalogo di personaggi Marvel è immenso, e tutti vogliono vedere il proprio preferito nel gioco», ha osservato un fan particolarmente ottimista.

I precedenti nel genere fighting dimostrano che alcuni giochi possono effettivamente mantenere una community attiva per periodi prolungati, ma raramente gli sviluppatori si espongono con dichiarazioni così specifiche sui tempi di supporto.

L'annuncio della prima beta chiusa per PlayStation 5, prevista per il prossimo mese, rappresenterà il primo test concreto per valutare se le ambizioni del team di sviluppo abbiano fondamenta solide: solo il tempo dirà se Marvel Tokon: Fighting Souls riuscirà davvero a mantenere le promesse di questo annuncio così audace.