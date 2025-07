Con l’aggiornamento dell’11 luglio 2025, NetEase Games ha dato ufficialmente il via alla Stagione 3 di Marvel Rivals, l’hero shooter PvP 6v6 ambientato nell’universo Marvel.

La novità più attesa è l’introduzione di Phoenix (nota anche come Fenice), iconica mutante con poteri devastanti, che entra nel roster portando con sé un nuovo stile di gioco e abilità capaci di ribaltare l’esito degli scontri.

Insieme a Phoenix, arriva anche una nuova mappa per la modalità Domination: si tratta di Klyntar: Celestial Husk, un’ambientazione ispirata al mondo dei simbionti, che mescola elementi organici e strutture aliene per offrire ai giocatori un nuovo campo di battaglia tattico e visivamente d’impatto.

Tra i contenuti stagionali figura anche il nuovo evento chiamato Milano Repair Logs, che offrirà ricompense a tema e sfide da affrontare per tutta la durata della stagione. ù

Come di consueto, l’aggiornamento porta con sé un’ampia serie di bilanciamenti per eroi e abilità, oltre a fix tecnici, miglioramenti alla stabilità e modifiche all’interfaccia, pensate per affinare ulteriormente l’esperienza competitiva.

Lanciato nel dicembre 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Marvel Rivals ha conquistato rapidamente il pubblico, superando i 40 milioni di giocatori globali già a febbraio 2025, anche se di recente il clamore si è decisamente abbassato.

Il gioco offre battaglie frenetiche 6 contro 6 con oltre 35 personaggi provenienti dall’universo Marvel, tra cui Captain America, Iron Man, Wolverine e Black Widow, ciascuno con poteri unici e sinergie di squadra da sfruttare al meglio.

Con questa nuova stagione, NetEase conferma l’intenzione di supportare a lungo termine Marvel Rivals, mantenendo un ritmo costante di aggiornamenti e introducendo eroi iconici che continueranno a far evolvere la scena competitiva.

Le patch note complete della Stagione 3 sono già disponibili sul sito ufficiale del gioco.

Insomma, considerando che l'hero shooter ha avuto così tanto successo da aver ispirato anche gadget ufficiali (che trovate su Amazon), magari è giunto il tempo del riscatto.