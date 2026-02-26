Il retrogaming Marvel torna protagonista con una raccolta che farà la gioia dei fan cresciuti a pane e cabinati arcade negli anni '90.

Konami e Limited Run Games hanno annunciato ufficialmente Marvel MaXimum Collection, una compilation che raduna alcuni dei titoli più iconici del marchio Marvel nell'era a 16 bit e dintorni.

La raccolta arriverà "presto" su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, senza una data precisa comunicata al momento.

Al suo interno troviamo 6 titoli distinti che, considerando le versioni per le diverse piattaforme originali, raggiungono un totale di 13 release: una quantità considerevole per i collezionisti e gli appassionati di storia videoludica.

Il pezzo forte della raccolta è senza dubbio X-Men: The Arcade Game, il beat 'em up a scorrimento laterale del 1992 che supportava fino a sei giocatori simultanei sul cabinato originale.

Konami ha confermato che la compilation includerà il multiplayer online completo fino a 6 giocatori, una caratteristica che trasforma questo classico da semplice nostalgia in un'esperienza ancora viva e attuale, in linea con quanto visto in altre raccolte retro di successo come le Teenage Mutant Ninja Turtles Collection dello stesso publisher.

Sul fronte degli altri titoli inclusi, Captain America and the Avengers del 1991 è presente sia nella versione arcade che nelle conversioni per Mega Drive/Genesis e SNES, permettendo ai giocatori di vestire i panni di Captain America, Iron Man, Hawkeye e Vision.

Da segnalare che la versione NES dello stesso titolo — anche questa inclusa — è un gioco completamente diverso, un action platformer a scorrimento laterale piuttosto che un beat 'em up classico.

La coppia Spider-Man & Venom: Maximum Carnage e Venom & Spider-Man: Separation Anxiety, entrambi disponibili nelle versioni Mega Drive/Genesis e SNES, rappresentano due pilastri della cultura gaming Marvel degli anni '90.

Altrettanto interessante è la presenza di Spider-Man & X-Men: Arcade's Revenge, portato su ben quattro sistemi — Mega Drive, SNES, Game Boy e Game Gear — tutti presenti nella raccolta.

Chiude il roster Silver Surfer per NES, uno shoot 'em up a scorrimento che ha costruito nel tempo una reputazione quasi mitologica per la sua difficoltà elevata — il tipo di sfida che oggi verrebbe paragonata ai soulslike per frustrazione e soddisfazione — bilanciata da una soundtrack che i puristi dell'8-bit considerano tra le più riuscite dell'intera libreria Nintendo.

Sul piano delle funzionalità moderne, Marvel MaXimum Collection offre tutto ciò che ci si aspetta da una compilation retro curata: filtri CRT e scanline per replicare l'aspetto visivo dei monitor originali, save state e funzione di rewind per rendere i titoli più accessibili ai nuovi giocatori, e un music player dedicato.

Particolarmente apprezzabile l'inclusione di un archivio digitale con scan ad alta risoluzione di copertine, manuali e pubblicità d'epoca, un valore aggiunto che i collezionisti e gli storici del gaming sapranno valutare.