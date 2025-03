Marvel 1943 potrebbe essere più vicino del previsto

Marvel 1943: Rise of Hydra, nuovo titolo di Skydance New Media sotto la direzione creativa di Amy Hennig, potrebbe arrivare sugli scaffali durante il periodo natalizio del 2025.

Questa rivelazione arriva direttamente da Khary Payton, la voce di Black Panther nel gioco, che durante un'intervista esclusiva al MultiCon di Los Angeles ha condiviso dettagli inediti sul progetto in sviluppo da oltre cinque anni.

L'action-adventure in terza persona trasporterà i giocatori nella Francia occupata della Seconda Guerra Mondiale, dove Black Panther e Captain America formeranno un'alleanza improbabile per contrastare le forze dell'Hydra.

Mentre il team di sviluppo mantiene ancora il massimo riserbo su molti aspetti del gioco, Payton ha quindi rotto il silenzio durante l'intervista con Ruiss Milheim di The Direct.

«Stiamo ancora lavorando. Puntiamo al 2025... Pensiamo a una situazione natalizia. Ma sono davvero entusiasta,» ha dichiarato l'attore, restringendo significativamente la finestra di lancio precedentemente annunciata.

Sebbene il periodo natalizio possa suggerire un'uscita a dicembre, è più probabile che Marvel opti per un lancio tra fine ottobre e inizio novembre, in tempo per cavalcare l'onda dello shopping del Black Friday negli Stati Uniti.

Il gioco non si limiterà a essere un semplice action in terza persona, ma punta a diventare un'esperienza visiva coinvolgente per tutti. «Vogliamo che le persone giochino e che l'intera famiglia si sieda sul divano a guardare come se stesse seguendo Game of Thrones o The Walking Dead,» ha spiegato Payton, sottolineando la qualità cinematografica del titolo.

Mentre i fan attendono con impazienza ulteriori rivelazioni ufficiali, la finestra di lancio del Natale 2025 offre finalmente un orizzonte temporale concreto per questo ambizioso progetto che unisce due iconici eroi Marvel in un'avventura storica senza precedenti, sperando faccia meglio di Marvel's Avengers del 2020 (che trovate comunque su Amazon)

Nel mentre, avete letto che i fratelli Russo, registi di Avengers: Infinity War ed Endgame, starebbero pensando di dare alla luce il "loro" gioco sui Vendicatori?