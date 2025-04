L'ultimo Star Wars in prova gratis, su tutte le piattaforme

Se non avete ancora avuto modo di provare Star Wars Outlaws oggi c'è un regalo per voi, grazie a una sorpresa per tutti i fan della galassia lontana lontana.

Da ora è infatti disponibile una demo gratuita del gioco firmato Massive Entertainment (che trovate anche su Amazon), scaricabile su Xbox Series X|S, PS5 e PC (tramite Ubisoft Connect, Steam ed Epic Games Store).

La demo offre tre ore di gameplay tratte da una sezione del gioco completo, e sarà disponibile in maniera permanente su tutte le piattaforme.

Al momento non è chiaro se i progressi ottenuti verranno mantenuti nel gioco completo, ma è comunque un’ottima occasione per testare meccaniche, atmosfera e miglioramenti tecnici.

Ricordiamo che Star Wars Outlaws arriverà il 4 settembre 2025 anche su Nintendo Switch 2, portando per la prima volta un’esperienza open world in stile Star Wars su console Nintendo di nuova generazione.

Inoltre, il titolo è attualmente scontato negli store digitali di Xbox e PlayStation, per chi decidesse di acquistarlo dopo aver provato la demo.

E non è finita qui: il secondo DLC, A Pirate’s Fortune, uscirà il 15 maggio e vedrà il ritorno del carismatico Hondo Ohnaka per una nuova avventura nel sistema Khepi.

Questa mossa di Ubisoft è una boccata d’aria fresca nel panorama AAA, dove le demo vere e proprie sembrano quasi sparite. Tre ore non sono poche, e se Star Wars Outlaws non è stato così fortunato al lancio, nonostante gli aggiornamenti, forse meriterebbe una seconda occasione.

Nella nostra recensione vi abbiamo in ogni caso spiegato che «Star Wars Outlaws è un gioco che non necessitava dell'open world a tutti i costi, visto da Ubisoft come un grande vanto ma che è in realtà un boomerang in termini di qualità delle missioni e diluizione dei contenuti. Le missioni principali sono il fiore all'occhiello dell'opera, mentre il contorno e il comparto tecnico non sono all'altezza delle altre opere moderne e persino degli ultimi giochi di Star Wars targati EA, migliori in tutto.»