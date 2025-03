L'ultimo bug grave di Monster Hunter Wilds verrà corretto presto

Non è un segreto che Monster Hunter Wilds non sia perfetto dal punto di vista tecnico, e soprattutto che ci siano anche dei bug che bloccano la progressione, ma Capcom è per fortuna pronta a mettere una pezza quando possibile.

A pochi giorni dall'aver risolto un bug che bloccava la progressione dei giocatori, lo sviluppatore si trova nuovamente a dover ammettere l'esistenza di un altro difetto che impedisce agli appassionati di proseguire nella trama principale (tramite Polygon).

Giusto qualche giorno fa Capcom aveva pubblicato un importante aggiornamento per Monster Hunter Wilds, e tra altrettanti giorni dovrà pubblicarne un altro.

Il nuovo problema si manifesta durante la missione "Presagi" nel Capitolo 5-1. Secondo numerose segnalazioni apparse in un thread di discussione su Steam a partire dal 1 marzo, il gioco richiede ai cacciatori di aumentare il proprio Grado Cacciatore per procedere alla fase successiva della missione ma, nonostante molti utenti abbiano già superato il livello richiesto, la storia non va avanti.

La community ha provato a creare delle soluzioni alternative e amatoriali, ma come spesso accade non funzionano per tutti. Così Capcom ha annunciato che il 10 marzo prossimo verrà pubblicato la patch 1.000.05.00 che inserirà un hotfix per questo preciso problema.

E non solo questo, perché l'aggiornamento si occuperà anche di affrontare diverse criticità che i giocatori hanno riscontrato e segnalato in questi giorni, come spiegato nella patchnote completa.

La lista degli interventi include anche correzioni per comportamenti bizzarri come parti di mostri che, una volta tagliate, si trasformano in componenti di creature completamente diverse, o il Gravios che non acquisisce la prevista resistenza agli stordimenti dopo aver subito danni alle sue parti corazzate.

Già che ci siete, se avete tempo libero in attesa dell'arrivo della patch di Monster Hunter Wilds potete anche spendere qualche minuto per dire la vostra sul gioco a Capcom: qui trovate il modo per farlo.