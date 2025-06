Anche per la sua 15ª edizione consecutiva, l’area Movie di Lucca Comics & Games – curata da QMI – si conferma come punto di riferimento per gli amanti del grande e piccolo schermo.

Un'edizione all’insegna dell’emozione e dell’epica conclusione di una delle serie simbolo dell’era streaming.

Venerdì 31 ottobre Netflix celebrerà in grande stile la quinta e ultima stagione di Stranger Things, con un evento speciale dedicato all’universo di Hawkins. I fan potranno immergersi nel mondo della serie cult per un’anteprima emozionante che scalderà l’attesa per il gran finale.

La stagione conclusiva sarà suddivisa in tre parti: Volume 1 (episodi 1-4) disponibile dal 27 novembre, Volume 2 (episodi 5-7) dal 26 dicembre ed episodio finale il 1° gennaio 2026.

Tutti gli episodi usciranno alle 2 di notte (ora italiana), per un binge-watching globale senza precedenti.

Grande ritorno anche per Crunchyroll, che sarà presente con un padiglione interamente dedicato all’universo anime. Fan e appassionati potranno vivere esperienze immersive legate alle serie più amate della piattaforma, tra installazioni, proiezioni esclusive e contenuti interattivi.

Dopo l’enorme successo del parco avventura ispirato a Teen Titans Go! nel 2024, Cartoon Network torna a Lucca con un’esperienza tutta nuova. Protagonista quest’anno è Lo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball: i visitatori potranno entrare letteralmente nel mondo animato della famiglia Watterson, incontrando personaggi e vivendo momenti unici tra humor e fantasia.

Con questi eventi, l’area Movie 2025 conferma la sua vocazione: essere un crocevia tra cinema, serie TV e cultura pop, offrendo esperienze immersive che abbattono i confini tra finzione e realtà.

Lucca 2025 è in ogni caso piena di appuntamenti da non perdere, anche per gli amanti dei videogiochi e del fantasy, passando anche per i giochi da tavolo.

